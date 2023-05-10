陸消費復甦 電商物流量連4月上漲

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸消費進一步恢復，4月電商物流指數連續上漲。圖為員工在位於南京空港經濟開發區（江寧）一家企業的商超倉內忙碌。（新華社）
大陸消費進一步恢復，4月電商物流指數連續上漲。圖為員工在位於南京空港經濟開發區（江寧）一家企業的商超倉內忙碌。（新華社）

中國物流與採購聯合會8日發布的數據顯示，4月中國電商物流指數為109點，比上月提高0.7個點。顯示隨著大陸國內消費進一步恢復，電商物流指數呈現連續上漲態勢，電商物流總業務量增幅擴大。

中新社報導，分析顯示，伴隨清明和五一假期，大陸國內消費進一步恢復，電商物流指數呈現連續上漲態勢，4月中國電商物流指數比上月提高0.7個點，已超過2022年全年最高值。供需兩端表現良好，需求端繼續保持強勁復甦，電商物流總業務量和農村電商業務量實現連續4個月上漲，電商物流總業務量增幅擴大。供給端方面，成本指數結束連續7個月上漲，企業成本壓力有所緩解。 　　

在9個分項指數中，除成本指數有所回落外，總業務量指數、農村業務量指數、實載率指數、履約率指數、人員指數、庫存周轉指數、物流時效指數和滿意率指數均有所上漲。 　　

4月份，電商物流總業務量指數為118.9點，比上月提高2.3個點，增速加快；農村電商物流業務量指數為120.5點，比上月增長1.8個點。供給端各分項指數繼續保持整體上升趨勢。人員指數實現止跌回升，物流時效指數提高2.4個點，在實現連續4個月上漲後於本月重返100點以上。庫存周轉指數、履約率指數和滿意率指數繼續回升，並且回升幅度較上月有所擴大。履約率、滿意率和實載率三項指數均創2021年11月以來最高值。

分析稱，後期來看，電商物流指數供求兩端離疫情前均值仍有一段距離，加速恢復態勢將有望保持，在大陸國內消費活力不斷提升的帶動下，5月中國電商物流指數有望重返110點以上。

指數 電商

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