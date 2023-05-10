香港爭取入RCEP 助力與陸、日經貿活絡

香港貿易發展局（香港貿發局）8日在香港舉行記者會。專家表示，如香港成功加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），相信中國大陸、日本和香港間經濟活動會更加活躍。

中新社報導，記者會公布了一項關於日本企業藉助香港平台開拓RCEP市場的調查內容。調查結果顯示，有接近九成受訪駐港日本企業已在至少一個日本以外的RCEP成員國市場經營業務，超過六成受訪日企計劃或有意在未來3年通過香港辦事處在RCEP成員國擴展業務。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，香港已申請加入RCEP，有望成為獲准加盟的經濟體，享受關稅減免等多項優惠，有助進一步融入區域產業鏈以及加強與各成員經貿往來，尤其是尚未與香港簽署自貿協定的日本和韓國。

香港貿發局經濟師杜宏康說，香港目前在促進RCEP相關業務已擔起重要角色，接近九成受訪企業正通過香港管理或處理RCEP業務，更有超過六成的受訪企業認為，香港在協助他們把握RCEP潛在商機方面發揮著重要或非常重要的作用。

他指出，在非貿易行業受訪企業中，近六成預期隨著香港加入RCEP，大陸、日本和香港間的經濟活動及投資會增加，將為業界帶來更多發展機遇。