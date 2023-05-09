陸兩部門要求房仲合理降費 鼓勵成交價越高、服務費率越低分檔定價

大陸住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局聯合印發《關於規範房地產經紀服務的意見》，兩部門要求房產仲介合理降費，鼓勵按成交價越高、服務費率越低原則實行分檔定價，引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用。

對購房者而言，仲介費是一筆不小的支出。據澎湃新聞報導，以上海為例，目前二手房屋買賣的仲介費一般是成交價格的3％，其中買家支付2％，賣家支付1％。以一套人民幣500萬元的房產為例，買家需支付人民幣10萬元仲介費，而賣家需承擔人民幣5萬元仲介費。

58安居客研究院研究總監陸騎麟指出，在二手房的交易過程中，仲介費一直是由房東和購房者各自負擔，只是在交易過程中購房者多數處於弱勢地位，從而使得仲介費和稅費都由購房者承擔，即使房東願意承擔仲介費，費用也體現在房價中。

陸騎麟指出，一般房價越高，仲介費收取會更容易，主要是高總價房源增值金額相對較多，並且房東和客戶也多是高資產客戶，他們更看重交易過程的服務和安全性，因此願意支付佣金。

購買總價較低的購房者，由於其手頭資金有限，都會要求經紀機構降低仲介費來達到減少購房成本的目的，在市場上低總價剛需房源相對較多，經紀機構也會考慮購房者更換其他房源或者跳單，會被動降低仲介費。

同時，《意見》提出，嚴格實行明碼標價。房地產經紀機構應當在經營門店、網站、用戶端等場所或管道，公示服務專案、服務內容和收費標準，不得混合標價和捆綁收費。房地產經紀機構收費前應當向交易當事人出具收費清單，列明收費標準、收費金額，由當事人簽字確認。

《意見》還明確，嚴禁操縱經紀服務收費。經紀機構不得濫用市場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用。房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費標準。