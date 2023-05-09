新疆供應商爆勞工問題 大眾股東大會：維吾爾人代表將發言

「大眾堅持繼續保持在中國維吾爾地區有爭議的工廠。而那裡災難性的人權狀況有足夠的記錄。」世界維吾爾人大會、被壓迫族群協會(GfbV)和持批評態度股東協會（Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionären）發布的一份新聞稿中如此寫道。

受「持批評態度股東協會」邀請，世界維吾爾人大會代表庫爾班（Haiyuer Kuerban）將在5月10日的大眾股東大會上發言。庫爾班向德國之聲表示，根據德國供應鏈法，大眾須確保在新疆的供應商沒有維吾爾人強制勞工問題，然而，由於在新疆無法進行獨立的確認，這一法律責任大眾實際上是無法確保能落實的。因此，他呼籲大眾撤出在新疆的生產。

「持批評態度股東協會」負責人杜夫納（Markus Dufner）向德國之聲表示，這是該協會近來第二次邀請世界維吾爾人大會代表在德國大企業股東大會上發言。杜夫納說，在4月27日巴斯夫股東大會上，庫爾班也作了發言。他同時介紹說，該協會具有股東聯合會和NGO雙重性質，當遇到德國大企業與侵犯人權或環境醜聞有關的事件時，該協會會創造條件讓相關群體代表有機會在股東大會上發聲。

庫爾班引述英國謝菲爾德哈勒姆大學的一份研究。該大學學者在為期六個月的調查中，對公開文件進行了分析，發現其中揭示出西方汽車品牌與維吾爾人強制勞工之間存在大量聯繫，包括汽車車架、發動機外殼、汽車內飾和電子設備等。該研究稱，中國政府將一些原材料開採加工以及汽車零部件制造商轉移到新疆，以至於國際供應鏈很容易涉及那裡包括強制勞工在內的侵犯人權的問題。此次大眾股東大會前，世界維吾爾大會、受壓迫族群協會與持批評態度股東協會的新聞稿中，引述該研究的作者之一薩爾西托（Kendyl Salcito）說，大眾在新疆地區的伙伴商侵犯人權的行為是有記錄和令人震驚的。

2月底，大眾中國CEO布朗特施泰特（Ralf Brandstätter）前往新疆的大眾工廠視察後表示，將繼續在那裡生產，但對於相關的批評性報導持十分嚴肅對待的態度。布朗特施泰特當時表示，沒有發現大眾工廠內存在侵犯人權的問題。

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