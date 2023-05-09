陸公告新車排放標準 上百萬輛不合規車輛待消化

大陸官方9日發布乘用車排放標準新規，中汽協方面數據顯示，截至2023年1月底，不符合實際行駛汙染物排放試驗（即RDE試驗）要求的庫存車輛超過189萬輛，含已採購組建的庫存超過200萬輛。車商緊接著要面對的問題是，必須將這些庫存趕快銷出去。

大陸生態環境部等5部門9日聯合發布《關於實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》，針對部分RDE試驗報告結果為「僅監測」等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至今年12月31日。

所謂「國六」是大陸第六階段機動車汙染物排放標準的簡稱。大陸官方規定，國六標準的實施分為A、B兩個階段，第一階段從2020年7月1日起，第二階段從2023年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六b標準的汽車。

值得注意的是，國六B實施同時引入實際行駛污染物排放測試，即RDE（Real Drive Emission），該法規實施要求目前所有的在售車和新開發的車都需要按照RDE重新實驗和重新申報公告。此前中信證券分析，國六B在排放標準和測試標準上都更加嚴格。

不過，另一汽車調研平台乘聯會秘書長崔東樹則指出，今年2月國六b非RDE車型還有200萬輛左右的庫存未得到消化，但隨著車企大力去庫存，目前國六b非RDE車型庫存已不足100萬輛，相信可以在近幾個月得到有效解決。而國六a車型更是僅有幾萬輛庫存，在接下來的5月和6月仍有充足的消化時間。他同時認為車企不會再因為清庫存而掀起降價潮，因為國六b非RED車型，在正常狀態下排放順暢也更加省油。

事實上，今年以來，汽車庫存量過高導致車商大打折扣戰。為何汽車會積壓如此高庫存？中汽協認為原因出在四點：一是汽車市場表現不及預期；二是產品生產切換需要一定時間；三是新能源汽車搶佔部分傳統燃油車市場；四是部分地區降價行為加劇消費者觀望心態。