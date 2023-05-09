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陸五部門公告 7月起全面實施汽車國六b排放標準

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
2023年7月1日起，大陸全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。圖/新華網
2023年7月1日起，大陸全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。圖/新華網

大陸工信部、生態環境部等五部門印發《關於實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》，其中要求自2023年7月1日起，大陸全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。

所謂「國六」是指大陸國家第六階段機動車污染物排放標準，國六排放標準共有兩個階段，分別是國六a階段和國六b階段，國六a階段標準在2020年7月1日開始執行，國六b階段標準在2023年7月1日開始執行。國六a階段標準會相對寬鬆一些，國六b階段標準被稱是史上最嚴格的排放標準。

據了解，上海已經實施了國六b排放標準。從數據上看，國六a和國六b有很大區別，其中一氧化碳排放量減少200室克／公里，非甲烷碳氣化合物減少33毫克／公里，氮氧化物減少25毫克／公里，PM細顆粒物減少1.5毫克／公里。

上述公告指出，生產日期以機動車合格證的車輛製造日期為準，且合格證電子資訊應於2023年7月1日0時前完成上傳；進口日期以貨物進口證明書簽註運抵日期為準；銷售日期以機動車銷售發票日期為準。

針對部分實際行駛污染物排放試驗（即RDE試驗）報告結果為「僅監測」等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至2023年12月31日。

公告指出，汽車生產、進口企業作為環保生產一致性管理的責任主體，應按大陸《大氣污染防治法》等有關規定，在車輛出廠或入境前公開車型排放檢驗資訊和污染控制技術資訊，確保實際生產、進口的車輛符合要求。相關認證機構應依據國六排放標準6b階段頒發強制性產品認證證書。

大陸乘用車聯席會分析指出，乘用車行業已經脫離了原來的高利潤行業，3月汽車產銷雖然恢復，但3月汽車銷售利潤率也僅有4.7％，部分車企在吐血賣車，壓力太大。尤其是世界上最嚴的國六ｂ標準即將實施，對車企生產帶來一定的心理壓力，減產降庫存的結果，帶來的是獲利較大損失。

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