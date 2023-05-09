微軟旗下LinkedIn將關閉中國大陸求職業務 並宣布裁員

微軟旗下的領英（LinkedIn）9日表示，由於激烈的競爭和充滿挑戰的宏觀經濟環境，將停止中國大陸的求職業務，目前僅存的應用程式InCareers也將於8月9日下線。

一財網報導，微軟公司旗下的職場社交媒體網路領英指出，由於需求波動，計畫裁員716人。該公司在全球擁有約2萬名員工。

值得關注的是，領英繼續收縮在中國的業務。該公司2021年決定撤出大部分中國業務，並將在中國的業務重點主要轉向對接求職招聘需求，不再生產內容。

在最新的業務調整後，領英稱，由於激烈的競爭和充滿挑戰的宏觀經濟環境，它將停止中國的求職業務，目前僅存的應用程式InCareers也將於8月9日下線。

不過該公司發言人表示，領英仍將保留在中國的業務，以幫助在中國開展業務的公司在國外招聘和培訓員工。領英表示將繼續深耕中國市場，通過領英人才和營銷解決方案，以及今年晚些時候即將落地中國內地的領英學習解決方案，持續支持中國企業的全球化發展。

領英首席執行官Ryan Roslansky在致員工的一封信中表示，市場和客戶需求波動更大，為了更有效地服務新興市場和增長市場，正在擴大供應商的使用範圍。這意味著，該公司未來將更多地將工作轉移給外部合作夥伴，他們將承擔部分領英的工作。

公司還表示，削減銷售、運營和支援團隊職位的舉措旨在簡化公司的運營，並將更趨向於扁平化管理，以更快地做出決策。

領英通過廣告銷售以及向使用該網路尋找潛在客戶的招聘和銷售專業人員收取訂閱費來盈利。但這種模式在中國市場遇到了挑戰，尤其是中國的社交應用程式競爭日益激烈的背景下，領英無法回答幫助用戶建立了職場人脈後，下一步能夠提供給用戶提供哪些價值。例如，一些人會在領英上添加好友，一旦連接上，則會轉而與對方使用微信聯繫。

為此，領英也曾與微信聯合推出領英名片功能，用戶可以在微信的個人檔案中同時展示領英的個人檔案，點開之後，可以保存和分享名片。但該功能在實際中應用的並不多。

微軟於2016年以約260億美元的價格收購領英。據微軟CEO納德拉此前透露，2021年，領英的全球年收入約為100億美元。

去年，領英每個季度的收入都在增長，但在全球經濟前景疲軟的情況下，它與包括微軟在內的其他主要科技公司一起裁員。據職位追蹤網站Layoffs.fyi資料顯示，今年5月領英已經進行了一輪裁員，裁減了5,000個技術職位。