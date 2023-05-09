大陸前4個月出口汽車增長120％ 手機下降3％

集微網消息，中國海關總署5月9日數據顯示，大陸前4個月出口機電產品增長10.5％，其中汽車增長120.3％，手機下降3.2％。

前4個月，中國大陸出口機電產品4.44萬億元，增長10.5%，佔出口總值的57.9%。其中，出口汽車2045.3億元，增長120.3%；出口手機2829.5億元，下降3.2%。

值得注意的是，此次手機出口數量同期二連降。前4個月，手機出口2.3億台，減少13.2%。而去年同期，中國大陸出口手機2.7億台，減少14.2%；出口2924.8億元，微增0.1%。

前4個月汽車出口149.4萬輛，增長76.5%。中國汽車出口近年來不斷增長，針對這一走勢，乘聯會秘書長崔東樹認為：「新能源車是中國汽車出口的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國和不規範國家的汽車出口被動局面。」