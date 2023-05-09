台商二代追隨父親 長三角創業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

創業路上會遇到各種挑戰，要緊貼市場，把握好變與不變的關係。」扎根長三角這片熱土二十載，「台商二代」紀明東近日受訪時表示，面對變幻莫測的市場環境，既要以變應變，也要以不變應萬變。

中新社報導，帶著機械製造產業，紀明東的父親30年前從台灣「登陸」浙江寧波發展。從小聽父輩敢闖敢拚的故事長大，紀明東深知，只有不停闖，才能站穩時代腳跟。

在國際市場打拚多年後，21世紀初，紀明東追隨父親的腳步，不斷壯大寧波製造企業。紀明東說，那時候就看中了大陸，特別是長三角一帶廣闊的市場機遇。

從單打獨鬥到享受政策好時光，紀明東經營的企業快速成長，同時也遇到進一步擴容、擴產煩惱。看中長三角一體化發展機遇，紀明東以變應變，將目光投向寧波周邊地區。

紹興市與寧波市緊鄰，同屬於製造業大市，兩地人緣相親、文脈相通。其中，紹興市新昌縣處於寧波、紹興、台州三地交界。為開拓新市場，在新昌縣政府的政策支持下，紀明東兩年前爭取到浙江（新昌）境外併購產業合作園裡的100畝產業用地，並將其作為事業發展的新基地。

「新廠房專注製造高端智能衝壓裝備等，產品面向海內外市場。雖說是繼續深耕老本行，但因為地方不同、定位不同，也相當於再創業。」紀明東談及，投資興業的環境雖然是嶄新的，但他對這裡信心十足，特別是新昌科技創新的氛圍很強，營商環境也很好。

新昌綠水青山縈繞，是典型的山區縣，但科技創新聞名中外。根據官方數據顯示，該縣現擁有15個全球市場占有率第一的產品，20個大陸市場占有率第一的產品。

不僅要放眼長遠、以變應變，紀明東同時認為，在市場競爭中，也要以不變應萬變。

「當前全球經濟仍面臨較大挑戰，對於製造業企業來說，更要卯足定力，持續探索產品創新，朝著智能製造方向發展。」紀明東談及，創新是製造業生命力，是永恆不變的。

「長三角一帶宜居宜業，是我實現夢想的地方。」紀明東還希望，以後更多台胞能共享這份機遇。

創業 相親 夢想

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