湖南RCEP經博會 成交額逾1.2億元

首屆湖南（懷化）RCEP經貿博覽會於7日下午閉幕。根據組委會消息，博覽會期間約37萬人觀展，現場成交額逾1.2億元（人民幣，下同），合同採購額約8.1億元。

中新社報導，本屆博覽會以「新合作、新機遇、新未來」為主題，邀請海內外600多家知名企業、1000多名採購商參展參會，舉辦了西部陸海新通道助推RCEP經貿合作論壇、第三屆懷商大會、光電顯示產業發展高峰論壇等系列活動。

博覽會期間共簽約項目113個，總投資750億元；其中，三類500強項目11個，總投資147.5億元；10億元（含）以上項目25個，總投資357.6億元；5億元至10億元的項目19個，總投資105.1億元。

此次博覽會總展覽面積約2萬平方公尺，設置了綜合形象展區、市州形象展區、重點品牌企業展區、跨境電商展區、5＋N現代化產業展區和特色商品展銷區等六大展區，全面展現了《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成員國、西部陸海新通道沿線省區市和湖南省內各市州發展新成果、新趨勢。

國際化元素成為博覽會的突出亮點。現場可見，此次博覽會的主賓國寮國及其他RCEP成員國國家展位設計融入了本國特色的建築和設計，濃濃的異國風情撲面而來。

各國琳瑯滿目的商品也讓觀眾大飽眼福，來自越南的咖啡、堅果，緬甸的碎米、琥珀，韓國的日用品和化妝品等一批具有國際特色的展品受到客商和消費者青睞。