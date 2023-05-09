陸上市煤企淨利潤 延續漲勢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸A股上市煤企2022年業績大漲。圖為在江蘇連雲港，大型機械卸載開頂集裝箱裝載的煤炭。（新華社）
大陸A股上市煤企2022年業績大漲。圖為在江蘇連雲港，大型機械卸載開頂集裝箱裝載的煤炭。（新華社）

根據中國大陸A股煤炭公司近期發布的2022年年報和2023年一季報，上市煤企去年淨利潤實現大幅增長，今年一季度儘管淨利潤增幅有所回落，但仍延續漲勢。

中新社報導，根據開源證券的統計，2022年全年，A股煤炭上市公司合計實現營業收入約1兆5202億元（人民幣，下同），同比增長9.5%；合計實現淨利潤約2430億元，同比增長56%。

今年一季度，A股煤炭上市公司合計實現營業收入3736億元，同比增長1.1%；合計實現淨利潤626億元，同比增長5.5%。

就具體企業而言，行業龍頭中國神華營收和淨利潤仍穩居首位。2022年，中國神華實現營收約3445.33億元，同比增長2.6%；實現淨利潤約696.26億元，同比增長約39%。簡單估算，相當於中國神華2022年每日淨賺約1.9億元。

今年一季度，中國神華實現營收約870.42億元，同比增加3.7%；實現淨利潤約186.12億元。

開源證券分析師張緒成表示，2022年，煤炭價格受到國際政局和新冠疫情的影響出現起伏波動，但煤炭行業基本面仍表現為供不應求，使得煤炭價格維持在高位，煤企業績實現了大幅增長，創行業歷史最佳盈利表現。今年一季度受需求偏弱影響，煤價延續去年四季度以來的回落趨勢，但部分地區的現貨價格獲得了多次底部支撐並實現反彈，預示著現貨煤價獲得底部驗證。

展望未來，東方金誠分析師何陽表示，2023年，隨著中國大陸經濟的持續復甦，全社會用電量有望保持增長，從而提升動力煤需求；房地產調控政策放鬆、房企融資支持力度加大等因素有望推動生鐵和焦炭產量企穩，有利於提振焦煤需求。2023年，預計動力煤主產區優質產能將繼續釋放，動力煤供需略有改善；焦煤主產區可能持續減產，海外煤炭進口恢復或不及預期，焦煤供需將呈現偏緊狀態，加上國際能源緊張和國際煤價支撐，中國大陸煤炭價格預計將維持高位。

上市公司 疫情

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