陸上市太陽能企業 首季業績亮眼

按照以往經驗，一季度往往是光伏（太陽能）企業的傳統業務淡季，但根據上市企業披露的一季報，中國大陸A股光伏企業業績普遍表現亮眼，實現淡季不淡。

中新社報導，根據東吳證券的統計，今年一季度，A股光伏板塊相關企業合計實現營業收入約2708.64億元（人民幣，下同），同比增長37.81%；合計實現淨利潤約374.51億元，同比增長55.67%。

統計還顯示，2022年全年，A股光伏板塊合計實現營業收入約10736.79億元，同比增長75.64%；合計實現淨利潤約1241.51億元，同比增長92.93%。

廣發證券分析師陳子坤表示，2022年以來，由於國際地緣政治衝突導致能源電力價格高漲，激發歐洲地區對能源自主可控的迫切需求，推動光伏裝機需求居高不下。

國信證券分析師李恒源表示，今年一季度，中國大陸光伏產業呈現出明顯的淡季不淡、供需兩旺狀態。需求側方面，大陸國內新增裝機和光伏組件出口顯著增長，支撐終端組件價格保持相對平穩；供給側方面，矽料產出增加，價格也從3月以來保持每周連續下降，利好光伏企業發展。多家光伏企業一季報業績同比大增，光伏主產業鏈中下游環節淨利潤普遍顯著增長。

具體來看，光伏行業主要企業表現依舊亮眼。今年一季度，隆基綠能實現營收約283.19億元，同比增長52.35%；實現淨利潤約36.37億元，同比增長36.55%。另一主要企業通威股份一季度實現營收約332.45億元、淨利潤約86億元，同比分別增長34.67%和65.59%。

展望二季度，李恒源認為，光伏行業終端組件需求旺盛，而上游矽料供給或將穩步提升，組件、矽料價格差有望拉大，帶來產業鏈中下游整體利潤體量的擴張，行業高景氣有望延續。