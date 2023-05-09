商湯納MSCI中國指數…碰壁

MSCI（明晟指數）昨（8）日指出，大陸人工智慧（AI）公司、被視為大陸「AI第一股」的商湯不符納入MSCI中國全股票指數或MSCI中國指數名單的條件，主因在於該公司在2021年12月16日被美國海外資產控制辦公室（OFAC）列為「非SDN中國軍工複合體公司名單」。這件事讓市場倍感意外，因為MSCI此前才表示商湯符合被納入MSCI中國所有指數條件。受到該消息影響，商湯股價跌6%。

作為大陸AI重點企業，商湯上市之路多舛。商湯於2021年在香港招股上市，當時被美國政府批評其協助大陸政府研發能識別種族的人臉辨識系統，特別是針對維吾爾人，因此OFAC當時列商湯為「非SDN中國軍工複合體公司名單」，並令美國投資者不可參股商湯。商湯也為該事件一度推遲至2021年12月30日上市。