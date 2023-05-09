A股強漲 滬指攀十月高點

A股昨（8）日迎來上漲行情，三大股指集體開高，其中滬指漲1.8%，收在3,395點，創下十個月高點，其中四大國有銀行帶頭大漲逾6%，中移動續創歷史新高人民幣107元。專家認為A股第1季是谷底，第2季隨經濟好轉帶動陸股走高。

A股三大指數昨天均以上漲收盤。其中，深證成指漲0.4%，收11,225.77點；創業板指漲0.25%，收2,273.4點。滬深兩市成交總額人民幣1兆1,369億元，較前一交易日的人民幣1兆712億元增加人民幣657億元，且連續第22個交易日突破人民幣1兆元。

值得注意的是，銀行股罕見大漲，四大國有銀行中的中國銀行漲停10%鎖死，為2015年7月以來首次，近三個交易日已經累計上漲22%；中信銀行、西安銀行等漲停；同時也帶動保險、券商類股跟進，如弘業期貨漲停，中國銀河、中油資本等也一度漲停。

此前，大陸法人機構分析認為，受益於「中國特色估值體系」概念、低估值、高分紅和高股息等原因，帶動中字輩方中移動創下歷史新高，大陸國有大行股也強勢大漲。近年來大陸銀行類股估值下行，國有大行的估值更明顯低於整體，也因此後續在政策落實過程，央企國企價值將提升。例如郵儲銀行為目前國有大行股中市淨率（股價與淨值比率）最高，但也僅0.8，後市看漲。

展望A股，中金抱持偏積極看法，認為投資者對增長預期有繼續改善空間，且第2季上市公司業績增速有望相較上季明顯回升，但仍需關注外部不確定性，加上當前A股市場整體估值水平不高，且處於歷史低位，因此目前機會仍大於風險。

中信建投證券董事總經理、首席策略官陳果此前公開表示，A股指數下半年會創新高，但也不會太高。因為他觀察整體經濟修復、中期確定性評估會明顯好於去年，但整個經濟休養生息，企業投資、消費者行為恢復依舊需要時間。

但也有機構持保守態度。國海證券分析，當前市場結構性行情的本質仍缺乏大資金推動，在市場情緒尚未顯著回暖前，短期市場仍有調整可能。