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巴基斯坦買俄原油 擬用人民幣支付

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
人民幣持續推進國際化進程，如今中國大陸的盟友巴基斯坦，也傳出將使用人民幣向俄羅斯進口原油。(中通社)
人民幣持續推進國際化進程，如今中國大陸的盟友巴基斯坦，也傳出將使用人民幣向俄羅斯進口原油。(中通社)

在中國大陸近年積極推動石油交易以人民幣結算下，據今日俄羅斯電視台、巴基斯坦國際新聞報報導，巴基斯坦可能使用人民幣支付從俄羅斯進口的原油，預計首批七十五萬桶，將在今年五月底或六月初到貨。

俄羅斯、巴基斯坦媒體引述巴基斯坦能源部匿名高官表示，俄羅斯將試供首批烏拉爾原油，提煉工作由巴基斯坦煉油廠有限公司（ＰＲＬ）負責。

他指出，巴基斯坦很可能會用人民幣支付這筆原油交易，「人民幣和中國銀行可能在交易中發揮作用」。

另有其他消息人士說，巴基斯坦同意以每桶換算約五十至五十二美元的價格，購買這批俄羅斯原油。這比Ｇ７在俄烏戰爭後對俄羅斯海運石油出口實施的集體禁令，設定俄羅斯原油每桶六十美元的價格上限還低了最多十美元。

據陸媒觀察者網報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃三月底曾表示，俄巴兩國企業已初步商定價格，討論試供原油，盼建立穩定出口。巴基斯坦石油部長馬利克四月中旬表示，已向俄羅斯下單了第一筆折扣原油訂單。

俄羅斯 巴基斯坦 人民幣

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