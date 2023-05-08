凱盛融英蘇州分公司遭國安執法 促履行反間諜義務

據央視新聞，蘇州市國家安全局會同市市場監督管理局、市統計局日前對轄區內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）公司蘇州分公司開展「聯合執法」。督促該公司認真履行反間諜安全防範責任，並會同相關部門進一步加強行業監督和指導，規範企業行為，推動諮詢行業健康發展。

據悉，此次聯合執法行動由大陸有關部門統一部署，在上海、北京、蘇州、深圳等多地同步開展。目前，大陸國家安全機關已對涉事企業依法依規處理。

報導指出，近年來，中國大陸諮詢業快速發展，在服務經濟社會高質量發展的同時也衍生出一系列問題。部分諮詢調查機構片面追求業務規模的高速增長，卻忽視了可能存在的國家安全風險，未認真履行反間諜安全防範責任和義務，在黨政機關、涉密單位內發展「諮詢專家」為客戶提供敏感諮詢，危害國家安全和發展利益。

執法過程中，大陸安全部門依法對公司人員進行了詢問，並對有關物品進行檢查、查驗。

警方指出，這些諮詢調查公司在承擔涉外諮詢項目過程中，頻繁聯繫接觸中共黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，非法獲取各類敏感數據，對大陸國家安全構成了重大風險隱患。大陸國家安全機關將會同相關部門，依據大陸《反間諜法》等法律法規，加大對涉嫌違法違規開展諮詢等危害國家安全活動的執法力度，依法追究涉案公司和人員的法律責任。

此前，《華爾街日報》曾報導，凱盛（Capvision）投資諮詢公司上海總部近幾個月也遭警方多次突訪，警方要求凱盛的本地員工提供該公司諮詢的中國專家姓名。

3月美國顧問公司美思明智（Mintz Group）集團，位於北京的辦事處亦被中國當局突擊搜查，5名員工被扣查，辦事處暫停運作；4月底，美國管理顧問公司貝恩(Bain & Company)表示，中國警方曾到該公司上海辦事處，向部分職員問話。

公開資料顯示，凱盛融英總部位於上海，在北京、蘇州、深圳、香港、紐約、馬來西亞、新加坡開設分支機構，截至2023年4月，公司共逾700名員工。