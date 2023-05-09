廣州公寓成交量 連3月走高

由於清明假期因素，4月屬房地產市場上半年小淡季。廣州商業地產各業態（辦公樓、公寓和商鋪）4月表現不一，其中公寓成交量連續第三個月走高。辦公樓和商鋪的成交量環比大幅下降，回歸平淡。

中新社報導，據合富輝煌商業地產7日發布的4月廣州商業地產市場報告，4月廣州公寓成交量為9.5萬平方公尺，環比繼續上升13%，同比也上升14%。其中，增城區連續兩個月出現大宗交易，月成交量持續在3萬平方公尺以上。天河區、海珠區也有1.5萬平方公尺以上的成交。

4月廣州辦公樓成交量為2.5萬平方公尺，環比下降69%，同比下降57%。對比3月，4月多數區域因缺少大宗交易，成交量均有較明顯萎縮。商鋪市場也因缺少大宗交易出現成交量環比下降。數據顯示，廣州商鋪市場4月成交量2.8萬平方公尺，環比下降78%，同比持平。各區域成交量普遍呈現下降。

合富研究院市場分析師陳健恒表示，大宗交易在商業地產市場成交中有舉足輕重的作用。4月廣州公寓市場小淡季表現亮眼，主要是因為較高比例的商業大平層產品成交。這實際反映的是消費市場的關鍵趨勢。

他認為，全球疫情基本結束後，最先恢復信心的是傾向享受型消費的高消費人群，奢侈品領域從而受益最深。而大平層產品在商業地產市場中可類比為奢侈品，也因此在近期的市場走勢中呈現出相應的特性。