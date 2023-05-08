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股神巴菲特繼續賣出比亞迪 套現港幣4.6億元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
股神巴菲特旗下波克夏公司持續出售比亞迪持股。圖為比亞迪汽車參展 2023第15屆西安五一車展（新華社）
股神巴菲特旗下波克夏公司持續出售比亞迪持股。圖為比亞迪汽車參展 2023第15屆西安五一車展（新華社）

股神巴菲特繼續賣出比亞迪股票，港交所8日公布數據顯示，巴菲特旗下的波克夏公司將比亞迪H股的持股比率由10.05%降至9.87%，平均減持價格為每股235.64港元，共計出售196.1萬股比亞迪股份，目前仍持有1.08億股比亞迪，本次套現約4.62億港元。

公開資料顯示，波克夏自2022年8月24日首次減持比亞迪以來，這是第11次披露減持比亞迪H股股份的動作，持股比率也從2022年8月24日的19.92%下滑至如今的9.87%，持倉比率降低超過五成。

波克夏公司6日舉行的2023年年度股東大會上，巴菲特的老搭檔、副董事長查理·蒙格（Charlie Munger）也在回答中提到了比亞迪，稱如果去到大陸比亞迪的工廠，會看到遍地的機器人，同時機器人的使用率非常之高。所以，未來機器人的使用將會在全球越來越多。

巴菲特重倉比亞迪可以回溯到十餘年前。2008年9月29日，波克夏斥資18億港元以每股8港元的價格，在港股認購比亞迪2.25億股股票。

巴菲特4月初在接受美國CNBC採訪時表示，並不急於減持比亞迪，會找到這些資金更好的配置用途。

比亞迪8日港股收240港元，上漲2.13%。

巴菲特 波克夏 港股

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