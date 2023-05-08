快訊

孕婦開快車...母牽3歲童走斑馬線雙雙遭輾 父聞死訊激動：甫修法太諷刺

走過劈腿風波！廖科溢開心宣布當爸 44歲秦綾謙懷孕了

機構：Q1中國智能手機市場 OPPO以20%份額居榜首

集微網／ 集微網

集微網消息，TechInsights的最新研究指出， 2023年Q1中國智能手機出貨量同比下降了13%，這是中國市場連續第五個季度出現兩位數的下跌。其中，OPPO/一加以20%的市場份額居榜首。

排名第二的是vivo（18.4%），其次是蘋果（17.2%）、榮耀（16.8%）和小米（13.6%）。前五大廠商在Q1貢獻了中國智能手機市場86%的份額。

2023年Q1中國智能手機出貨量&市場份額

TechInsights指出，情況正在改善，預計未來幾個季度市場將企穩。

據市調機搆Counterpoint發佈最新報告顯示，中國在2022年智能手機出貨量為2.8億部，同比下降16%，是近十年來最低。但是中國市場仍佔全球出貨量的22.6%，遠高於第二位。

消費電子市場需求減弱，不止中國智能手機出貨量下跌。國際數據公司（IDC）的數據顯示，今年第一季度印度智能手機出貨量為3100萬部，同比下降16%，是四年來最低的第一季度出貨量。

印度

延伸閱讀

外資買超台股近59億元 「這檔買最多」拉了半根漲停板

被指收集IP地址等用戶數據 高通回應

小米在印度Q1智能手機出貨量驟降41.1%

竹市建華國中美術班許品靚畫功了得 勇奪北區聯招榜首

相關新聞

中韓面板專利掀戰火 京東方大舉控告三星侵權

中韓面板企業的競爭日益白熱化，據大陸工商登記資訊平台「企查查」的資訊，近期，大陸面板大廠京東方科技集團一口氣新增了九條開...

去美元化又一例 巴基斯坦擬用人民幣向俄羅斯買原油

在中國大陸近年積極推動石油交易以人民幣結算下，據今日俄羅斯電視台、巴基斯坦《國際新聞報》報導，巴基斯坦可能使用人民幣支付...

機構：Q1中國智能手機市場 OPPO以20%份額居榜首

集微網消息，TechInsights的最新研究指出， 2023年Q1中國智能手機出貨量同比下降了13%，這是中國市場連續第五個季度出現兩位數的下跌。其中，OPPO/一加以20%的市場份額居榜首。

比亞迪董事長王傳福：擬擴大越南製造與投資規模

集微網消息，據越通社報道，越南副總理陳紅河於5月5日在河內會見比亞迪董事長王傳福。王傳福表示，比亞迪希望繼續擴大富壽省製造與投資規模，並承諾新一步改進技術，實現可持續發展。 據報道，王傳福高度

昆山兩建案大降價25%出清庫存 被官方整改

江蘇昆山傳出有兩個房地產建案趁著五一小長假，大幅降價25%來出清庫存，沒想到被昆山住建局以「擅自大幅度降價擾亂房地產市場...

大陸央行連續增持黃金 半年累計買進309萬盎司

隨著地緣政治緊張情勢不斷升高，各國央行近來紛紛擴大黃金持有量。大陸國家外匯管理局7日公布的最新數據顯示，從去年11月到今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦