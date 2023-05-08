機構：Q1中國智能手機市場 OPPO以20%份額居榜首

集微網消息，TechInsights的最新研究指出， 2023年Q1中國智能手機出貨量同比下降了13%，這是中國市場連續第五個季度出現兩位數的下跌。其中，OPPO/一加以20%的市場份額居榜首。

排名第二的是vivo（18.4%），其次是蘋果（17.2%）、榮耀（16.8%）和小米（13.6%）。前五大廠商在Q1貢獻了中國智能手機市場86%的份額。

2023年Q1中國智能手機出貨量&市場份額

TechInsights指出，情況正在改善，預計未來幾個季度市場將企穩。

據市調機搆Counterpoint發佈最新報告顯示，中國在2022年智能手機出貨量為2.8億部，同比下降16%，是近十年來最低。但是中國市場仍佔全球出貨量的22.6%，遠高於第二位。

消費電子市場需求減弱，不止中國智能手機出貨量下跌。國際數據公司（IDC）的數據顯示，今年第一季度印度智能手機出貨量為3100萬部，同比下降16%，是四年來最低的第一季度出貨量。