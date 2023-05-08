昆山兩建案大降價25%出清庫存 被官方整改

江蘇昆山傳出有兩個房地產建案趁著五一小長假，大幅降價25%來出清庫存，沒想到被昆山住建局以「擅自大幅度降價擾亂房地產市場秩序，影響周邊建案銷售」為由，要求進行整改。

澎湃新聞報導，一份由江蘇省昆山市住房和城鄉建設局下發的《關於昆山嘉寶網尚置業有限公司、昆山長泰置業有限公司違規行為的通報》的文件顯示，近期昆山市住建局對部分房地產企業違法違規行為進行了調查。經調查核實，昆山嘉寶網尚置業有限公司在其開發建設的夢之悅花園專案、昆山長泰置業有限公司在其開發建設的尚濱花園專案銷售過程中，擅自大幅度降價銷售，擾亂了房地產市場正常秩序，造成了社會不穩定因素。對於上述專案已要求立即整改，暫時關閉網簽（待整改結束後予以開通），並已將其不良行為計入年度誠信檔案。

下一階段，昆山市住建局將進一步加強房地產市場檢查，對房地產開發企業存在違法違規銷售行為的，一經發現，將從嚴處理。

對於上述發布的通報文件，昆山市住房和城鄉建設局相關科室工作人員表示，發布通報是為了督促房企及時整改，維護房地產市場穩定。擅自大幅度降價對周邊樓盤的正常銷售造成了影響，導致周邊樓盤不太好賣，其次也擾亂了房地產市場正常秩序。

昆山住建局人士表示，目前相關樓盤暫時關閉網簽，待房企做好前期業主溝通解釋工作及後續方案可行後，整改結束後會開通網簽。

據瞭解，夢之悅花園項目於4月下旬就推出特價房源。據專案代理銷售人員介紹，嘉寶夢之悅之前推出的主要是一樓、二樓和頂樓的特價房源，一樓最低單價人民幣16000元/平方米，原定單價在人民幣21000元/平方米，總價降人民幣五、六十萬元，特價房吸引了很多客戶。

以一套位於1樓面積為86.53平方米的房源為例，原總價顯示人民幣188萬556元，優惠後總計為人民幣138萬4480元，降價幅度為26.4%。

尚濱花園項目推出「五一五重豪禮」，優惠便宜人民幣32萬元，再贈送一個車位，本身房子原價就人民幣160萬元左右，優惠便宜30多萬，再送個車位，力度很大。但銷售人員則介紹，五一期間，該項目對35號和39號兩棟樓89平方米的房源進行特價銷售。目前，特價活動已經沒有了，如果要買的話只能按正常的優惠活動，看是貸款還是全款，優惠幅度不會太多，在幾萬元左右。

昆山當地銷售人士稱，目前市場上在銷售的有雅居樂聆湖雅苑、中銳的星悅江南、華僑城的水月源岸等等，可選擇的新房樓盤很多，五一期間各樓盤推出優惠活動吸引客戶是正常的營銷方式，但昆山大幅度降價的情況屬於個例。

根據諸葛資料研究中心監測資料顯示，2023年4月昆山新建商品住宅成交20.3萬平方米，較3月下降14%，但相較於去年同期上漲430%，與4月全國新房成交同環比走勢基本一致。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，近兩年，伴隨著房地產市場的深度調整，多地推出「限跌令」，近期隨著市場情緒的回落，房企降價促銷的意願增強，短期不排除更多地區「穩房價」，強化維穩預期。