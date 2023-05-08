小米在印度Q1智能手機出貨量驟降41.1%

集微網消息，國際數據公司（IDC）的數據顯示，今年第一季度印度智能手機出貨量為3100萬部，同比下降16%，是四年來最低的第一季度出貨量。其中，小米與Realme均出現兩位數百分比下滑，分別下降41.1%和52.2%。

在印度市場份額方面，三星本季度以20.1%的市場份額領跑印度智能手機市場。vivo稍有下滑，排名第二。OPPO出貨量年增19.6%，排名第三。小米和Realme的年度出貨量分別下降了41.1%和52.2%，排名第四和第五。與三星、OPPO、vivo相比，小米和Realme在智能手機市場走曏高端化的過程中受到的沖擊最大。

據IDC統計，印度智能手機ASP（平均售價）達到265美元的歷史新高，高價智能手機（600 美元以上）的份額從一年前的4%增加到11%。5G智能手機份額從22年第一季度的31%增至45%，其中三星佔5G智能手機出貨量的四分之一以上。

IDC設備研究副總裁Navkendar Singh預計，2023年印度智能手機市場增長將保持平穩。價格在150-300美元之間的產品，可能會在2023年下半年進一步滲透到印度。