河北黃驊港 對日外貿航線開航
裝載著冀中南地區貨物的「唐山港集2」集裝箱船6日從河北黃驊港綜合港區集裝箱碼頭始發，駛往日本，標誌著黃驊港至日本集裝箱外貿航線正式開航。
中新社報導，據介紹，該集裝箱航線由河北港口集團有限公司（河北港口集團）旗下公司自主開通，實行周班運營。「唐山港集2」集裝箱船將經唐山港京唐港區、山東濰坊前往日本東京、橫濱、名古屋、大阪、神戶5個基本港，主要運載辦公家具、自行車、活性炭、白剛玉、熔融石英、玻璃微珠、石材等貨物。
當日，黃驊港還開通至廣州的集裝箱內貿航線。該航線可通過河北港口集團既有近洋外貿航線中轉至東南亞港口。
黃驊港綜合港區是雄安新區最便捷出海口和冀中南地區最近出海通道。此次新航線的開通將提升黃驊港港口輻射力、開放競爭力、產業集聚力，為冀中南乃至廣大西北地區企業深度對接「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）市場開闢新通道，提升河北對外開放水平。
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