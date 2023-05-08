台青兄弟檔賣台味 拓展美食版圖

每天夕陽西下，位於浙江台州臨海市巾山東路的台灣風味美食店「潭子茶屋」總會迎來不少年輕人，點上一杯台灣奶茶、一碗滷肉飯，歡聲笑語在升騰的煙火氣中彌漫開來。

中新社報導，這家店由台灣青年陳彥樺和哥哥陳佑昇經營。今年，兄弟二人希望拓展店舖版圖，將地道的台灣風味美食帶給更多大陸民眾。「我們今年2月開始做招商加盟，目前已經多了3家店」，陳彥樺說。

在陳彥樺看來，正宗台味在大陸有人氣、有市場。譬如店裡精選五花肉熬制數小時，做成甘醇味美滷肉飯，十分暢銷。「滷肉飯在台灣很受歡迎。小時候媽媽總是會煮上一鍋滷肉，這是台灣人記憶裡的鄉愁味道，沒想到在大陸同樣受歡迎。」

掃碼進入「潭子茶屋」的自助點餐系統，三杯雞、台灣九層塔鹽酥雞、台灣清心奶茶、台灣紅油抄手、台灣松露糖霜薯條、台灣大腸包小腸、台灣醬汁甜不辣關東煮等菜品集傳承和創新於一體，令人食欲大增。

陳彥樺說，起初，哥哥隨父親在大陸做LED彩燈生意，但喜歡在廚房「折騰」的哥哥並不習慣於工廠生活，2012年就在臨海開了第一家店，取名「台灣咖啡」。

陳彥樺表示，我們近期從台灣找到一個有擴展店舖業務經驗的95後，並打動他來臨海發展，這對我們的加盟連鎖計畫很有幫助。他希望以美食為橋梁，以自身為紐帶，促進更多台灣青年來大陸工作、生活，共享廣闊發展前景。