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北京離境退稅商店 突破千家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
不久前新亮相的北京王府井全球購跨境體驗店。吸引不少顧客駐足。圖／本報北京傳真
不久前新亮相的北京王府井全球購跨境體驗店。吸引不少顧客駐足。圖／本報北京傳真

北京市離境退稅商店總數已達1020家。今年一季度，北京離境退稅銷售額同比增長8.9倍。

近日，北京又有8家企業獲頒離境退稅商店標識牌。據介紹，北京自2015年7月1日在大陸率先實施境外旅客購物離境退稅政策以來，先後首創了電子發票應用、異地退稅、便利化支付、自助退稅等服務舉措，離境退稅「即買即退」商店已增至12家，退稅商店發展到1020家，穩居大陸首位。

如今，北京的離境退稅商店不僅有榮寶齋、瑞蚨祥等老字型大小特色店，小米之家等優勢品牌店，還有愛馬仕等時尚奢品店，多方位展示傳統與現代深度融合的「魅力北京」風采。

據統計，一季度北京離境退稅銷售額同比增長8.9倍，退稅申請單開具量同比增長6倍，為促進文化輸出、拉動境外旅客消費發揮了重要推動作用。

面向王府井、西單、CBD等重點商圈，北京先後推動12家綜合性商場升級「即買即退」服務，境外旅客在店內直接就能拿到退還的現金，便於二次消費；退稅口岸率先上線自助服務終端，升級微信、支付寶、雲閃付、數位人民幣等電子退付方式，退稅方式更加快捷高效。

北京華聯（SKP）百貨有限公司副總經理謝丹說，離境退稅政策效應的持續釋放，以及離境退稅便利化程度的不斷提升，不僅吸引了愈來愈多境外旅客在北京購物消費，對於企業發展也形成了很好的推動作用。

榮寶齋有限公司總經理助理、榮寶齋文化發展有限公司總經理張海濤也表示，將借助離境退稅，不斷推動老字型大小企業轉型升級。

北京

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