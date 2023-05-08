陸黃金珠寶股 首季營收回溫

中國大陸A股黃金珠寶銷售公司披露的一季報顯示，該板塊一季度業績實現較大增長。

中新社報導，根據民生證券的統計，今年一季度，A股以黃金珠寶為主要銷售對象的上市公司合計實現營業收入約626.37億元（人民幣，下同），同比增長23.8%；合計實現淨利潤約19.69億元，同比增長11%。

上述業績表現明顯好於去年。統計顯示，2022年，A股黃金珠寶公司合計實現營業收入約1810.8億元，同比增長0.5%；合計實現淨利潤約83.65億元，同比下降11.7%。

上海證券分析師彭毅表示，今年以來，大陸官方促消費的政策持續發力，市場銷售明顯回升，消費改善比較明顯，尤其是黃金珠寶類的消費明顯好於預期，這主要是因為金價上漲、黃金新工藝、需求釋放等因素，帶動相關上市公司業績大幅增長。

其中，今年一季度，老鳳祥實現營業收入約245.58億元，同比增長33.17%；實現淨利潤約7.16億元，同比增長76.1%。周大生一季度實現營收約41.22億元，同比增加49.65%；實現淨利潤約3.65億元，同比增加26.06%。菜百股份一季度實現營業收入50.52億元，同比增長45.62%；實現淨利潤約2.35億，同比增長30.57%。

德邦證券分析師鄭澄懷表示，從中短期來看，黃金珠寶板塊的行情是黃金價格上漲與消費復甦雙因素共振下的效果。從國際金價來看，全球地緣政治的不確定性、美國經濟衰退的不確定性等因素均有望對金價形成長期支撐。