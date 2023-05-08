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陸證券公司 首季業績明顯回升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸上市券商去年業績遇冷，今年一季度明顯復甦。圖為市民經過北京證券交易所。（中新社）
大陸上市券商去年業績遇冷，今年一季度明顯復甦。圖為市民經過北京證券交易所。（中新社）

根據中國大陸上市證券公司披露的2022年年報和2023年一季報，上市券商去年業績普遍「遇冷」，但今年一季度業績明顯回升。

中新社報導，根據東吳證券的統計，2022年全年，A股上市券商合計實現營業收入約5029億元（人民幣，下同），同比下降23%；合計實現淨利潤約1358億元，同比下降32%。 　　

與此相對，2023年一季度，A股上市券商合計實現營收約1377億元，同比增長37％；合計實現淨利潤約450億元，同比增長78％。

就券商具體業績來看，中信證券依舊表現亮眼，且與其他同業拉開差距。2022年，中信證券實現營收約651.09億元，淨利潤約213.17億元，兩項指標均為行業第一。除中信證券外，國泰君安、中國銀河與華泰證券是僅有的3家營收超300億元的券商。以利潤計，僅有國泰君安與華泰證券兩家券商的淨利潤超百億元。　

今年一季度，中信證券是上市券商中唯一一家營收規模逾百億的券商，今年一季度實現營收約153.48億元。淨利潤方面，中信證券一季度實現淨利潤約54.17億元，穩坐行業首位。 　　

數據顯示，今年一季度A股上市券商業績之所以能強勁復甦，關鍵因素在於自營業務。 　　

有媒體統計，A股上市券商今年一季度自營業務收入合計大賺464.01億元，而去年同期合計虧損19.49億元。其中共22家券商今年一季度自營業務轉虧為盈，這當中有6家券商因自營業務高增而實現淨利潤虧轉盈。

東吳證券分析師胡翔表示，2022年，由於市場行情及交易情緒均趨低迷，上市券商業績表現欠佳。2023年一季度，上市券商業績明顯向好，特別是一季度自營業務收入大幅反彈，但其餘業務仍待提振。預計2023年證券行業各項業務有望迎來全面復甦。其中，短期市場情緒反轉加上長期權益市場景氣度提升，證券行業財富管理業務有望持續受益。

浙商證券分析師梁鳳潔表示，當前券商板塊估值較低，2023年以來利好政策頻出，包括全面註册制落地、下調股票類業務最低結算備付金繳納比率等，看好券商今年業績恢復以及板塊估值修復。

券商 業績 中信

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