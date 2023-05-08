陸首季海洋生產總值2.3兆元

根據大陸自然資源部6日消息，一季度大陸海洋經濟穩中有進，實現良好開局。據初步核算，一季度大陸海洋生產總值為2.3兆元（人民幣，下同），同比增長5.1%。

中新社報導，大陸國家海洋信息中心副主任崔曉健表示，一季度，沿海地方和涉海部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，海洋領域宏觀政策持續顯效，市場預期明顯改善，海洋產業穩步發展，海洋經濟實現良好開局。

數據顯示，一季度，大陸海洋生產總值為2.3兆元，同比增長5.1%，高於國民經濟增速0.6個百分點，占大陸國內生產總值比重為8.2%。

海洋資源保障供給能力持續提升。一季度報國務院批准項目用海9個，批准用海面積約16.6萬畝，涉及投資額約880億元。海洋漁業生產穩步增長，「藍色糧倉」建設持續推進。

一季度，海洋傳統產業穩步發展，支撐海洋經濟穩步回升。海洋旅遊市場復甦明顯，激發消費活力。海洋客運量恢復性增長明顯，同比增長87.8%。同期，海洋新興產業呈現較快增長態勢。海上風電市場規模持續擴大。海上風電新增併網容量和發電量同比分別增長40.7%、32.4%。

問卷調研顯示，涉海企業生產經營穩定，預期向好。

崔曉健說，在大陸國內訂單量增多、高附加值產品銷量增長等因素帶動下，近六成企業營業收入和利潤實現同比增長。

崔曉健表示，一季度隨著疫情防控較快平穩轉段，生產生活秩序逐步恢復，大陸海洋經濟呈現恢復向好態勢。但也要看到，外部環境依然複雜嚴峻，大陸國內需求仍需提振，海洋經濟穩定發展面臨壓力。