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三星堆熱潮 帶動德陽火鍋經濟

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆熱，帶動德陽火鍋經濟。圖／本報四川德陽傳真
三星堆熱，帶動德陽火鍋經濟。圖／本報四川德陽傳真

剛剛過去的「五一」假期，位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館熱度不減，累計接待遊客9.927萬人次，同比增長335.22%。在探秘古蜀的同時，當地還積極融入火鍋元素，讓遠道而來的境內外遊客在大飽眼福之餘，也能大飽口福。

「五一」期間，三星堆博物館內有情景再現古蜀人吃火鍋的場景。博物館門口，有特色火鍋巴士供遊客乘坐，在沿線幾十家火鍋店吃到當地最有特色的毛肚火鍋。「節日期間，到店消費的客人比平時增加了不少。」在當地向陽鎮多家經營鮮毛肚、牛雜火鍋的火鍋店，從業者均表示「五一」期間的客流大幅增加，店方也做了充分準備，食客憑遊三星堆的優惠券，就能享受菜品8.8折的優惠。

據悉，廣漢市向陽鎮每年屠宰肉牛10萬餘頭，生產牛肉2萬餘噸，省會成都80%的牛肉，均由廣漢供應。新鮮的毛肚、牛肉，從向陽牛市到廣漢的火鍋店，只需半小時時間。

為了搶抓「三星堆熱」帶來的客流，當地重磅推出「遊三星堆吃鮮毛肚」的系列活動，讓文物和火鍋夢幻聯動。

德陽已經明確提出高水準建設三星堆國家文物保護利用示範區和三星堆文化旅遊發展區，以「三星堆+」帶動全域旅遊發展，不斷擦亮「世界三星堆、天府後花園」城市名片。

火鍋 博物館 向陽

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