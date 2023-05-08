陸7戰略布局 搶當花卉強國

根據大陸國家林草局消息，大陸國家林草局、農業農村部近日聯合印發《全國花卉業發展規劃（2022—2035年）》，提出到2035年，中國大陸基本實現花卉業現代化、力爭花卉年銷售額超過7000億元（人民幣，下同）的目標。

新華社報導，大陸花卉栽培歷史悠久，花卉產業潛力巨大，已成世界最大花卉生產國、重要花卉貿易國和花卉消費國，但大陸花卉業也面臨品種創新亟待加強、產品質量有待提高等挑戰。

為促進花卉業高質量發展，規劃提出了推進花卉種業自主創新、完善花卉產業鏈供應鏈體系、強化花卉科技創新驅動、提升花卉質量、加快花卉產業數位化、注重花文化引領、推動花卉消費升級等7方面的發展戰略，對大陸全國花卉生產和市場進行了布局。

規劃大陸花卉業發展目標：到2025年，大陸花卉種業創新體系基本建立，自主創新能力和科技支撐能力明顯提升；到2035年，大陸花卉種質資源保護體系基本完備，產業鏈供應鏈體系日趨完善，基本實現花卉業現代化，主要花卉自育品種市占率達25%，力爭花卉年銷售額超過7000億元，基本建成花卉強國。

此外，規劃還明確了強化花卉種質資源保護體系建設、加強花卉種業創新平台建設、推動現代花卉產業基地建設、完善現代花卉市場網絡建設、優化現代花卉信息化體系、健全花卉標準和質量監督體系、提升花卉職業技能教育質量、培植花卉發展新業態、辦好重要品牌活動、加大花文化普及推廣力度、深化國際交流合作等11項發展重點。