A股上市房企發布2022年度報告後，多家房企因業績不佳或股價低迷觸發退市風險警示，停牌後被「披星戴帽」（指被掛上「*ST」，代表有退市風險），如果未能做出應對，很可能被清出A股市場，包括昔日有「四川地產一哥」之稱的藍光發展、嘉凱城與泛海控股等一批房企退市警報正在響起。

根據上交所規定，如近一個會計年度經審計期末淨資產為負，將對股票實施退市風險警示。與此同時，A股有「1元退市制度」，如果上市公司股票連續20個交易日收盤價均低於人民幣1元，可能被交易所終止上市。

藍光發展於4月27日發布2022年財報顯示，去年虧損人民幣250億元，總資產年減24.21%，且淨資產為人民幣-238億元。在發布財報後，該公司便開始停牌，當日股價每股人民幣0.48元。繼4月6日股價每股0.95元之後，已經是連續第16個交易日位列「仙股」行列（指股價低於人民幣1元）。

藍光發展在4日復牌後，簡稱已成「*ST藍光」。7日便是藍光發展「1元退市」的最後期限，即便藍光發展復牌後天天漲停，收盤價也無法收復1元，因此藍光發展觸及1元退市規定機率大。

而藍光發展的退市預警或是開端，後續還有一批房企面臨生死關頭。比如嘉凱城發布去年淨資產為負，已被冠上「*ST」；曾經為山東首富盧志強實控的泛海控股截至4日已連續11個交易日股價低於人民幣1元，如果此後仍有九個交易日接連低於1元，同樣將被終止上市交易。

面對退市危機，有些房企仍在掙扎。比如藍光發展提出「保項目交付，保民生需求」作為現階段經營首要目標，對到期債務進行展期以及出台整體風險化解方案等措施；泛海控股則稱，法院決定對公司啟動預重整，「希望債權人、投資人給予最大程度支持」。

在地產行業不景氣下，許多大陸地產股成了仙股。截至4日收盤，藍光發展、中天金融、泛海控股、美好置業與嘉凱城等都在1元以下。