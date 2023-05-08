陸外匯存底 攀14月新高

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布統計數據顯示，4月底外匯存底規模3兆2,047億美元，較3月底上升208億美元，升幅0.66%，已連兩個月上升，同時也創近14個月新高。分析預測，美元將持續下行，外匯存底有機會再走高。

外匯局表示，4月受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，導致當月外匯存底規模上升。

中銀證券全球首席經濟學家管濤通過金融時報分析，一方面美元指數走低，另一方面在以美元計價的已對沖全球債券指數上漲0.5%，標普500股票指數上漲1.5%，「股債雙升」進一步推高外匯存底規模。

展望未來，外匯局指出，大陸官方推動高質量發展，經濟發展呈現回升向好態勢，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在外貿穩定且保持韌性下，隨著大陸經濟內生動力不斷增強，國際投資者持續看好大陸市場發展前景和潛力，跨境資金流動總體均衡，上述因素有利外匯存底規模繼續保持基本穩定。

澎湃新聞報導，中國外匯投資研究院副院長趙慶明指出，綜合匯率折算、資產價格及投資收益來看，未來一段時間外匯存底可能是保持小幅增長的趨勢。

趙慶明分析，美元指數在未來一段時間可能震盪下行為主，因此，匯率折算對外匯存底仍會是正貢獻；另一方面，現在美國進入升息尾聲，債券價格可能會有所上漲，但相對來看，歐洲仍會有升息，所以他們的債券價格可能會下跌，所以債券價格對外匯存底貢獻可能是上下波動狀態。

此前，人行貨幣政策司司長鄒瀾在第1季金融統計數據記者會上提及，今年以來，大陸經濟運行回穩向好、預期改善，國際收支自主平衡，外匯存底規模繼續穩居全球第一，良好的基本面對人民幣匯率形成有力支撐。