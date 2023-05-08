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兩岸微流行／陸太陽能發電 裝機容量激增

聯合報／ 記者廖士鋒
大陸今年第一季太陽能發電暴增，非石化能源發電裝機容量也於第一季首度超過石化能源。圖為寧夏寶豐農光一體發電站。（新華社）
大陸今年第一季太陽能發電暴增，非石化能源發電裝機容量也於第一季首度超過石化能源。圖為寧夏寶豐農光一體發電站。（新華社）

大陸最新發布的報告顯示，全大陸非石化能源的發電裝機容量占比已經過半，年底將達到百分之五十二點五。而第一季太陽能發電新增併網容量是去年的二點五倍，也呈現強勁復甦趨勢。

大陸「中國電力企業聯合會」近日發布的報告顯示，截至今年第一季，全大陸非化石能源發電裝機占總裝機容量比重達到百分之五十點五，是首次超過五成。預計到年底，總發電裝機容量將超過廿八億瓩，其中包含水電四點二億瓩、風電四點三億瓩、太陽能發電四點九億瓩、核電五八四六萬瓩、生物質發電四五○○萬瓩左右，上述發電裝機容量占比將達到百分之五十二點五。央視財經報導，這部分容量已接近美國的三倍，其中風電、太陽能發電、水電裝機容量均居世界第一。

不過，報告也指出，第一季總發電量中，煤電占比仍逾六成，因主要水庫蓄水不足以及今年降水持續偏少，規模以上水電發電量下降逾百分之八。報告強調，煤電仍是當前大陸電力供應的最主要電源，在來水明顯偏枯時可以較好地彌補水電出力的下降，充分發揮「兜底保供」作用。

此外，大陸國家能源局五日也發布第一季太陽能發電建設運行情況，統計顯示共新增併網容量三三六五點六萬瓩，相較去年第一季新增容量一三二一萬瓩，增長二點五倍，行業復甦強勁。界面新聞報導，第一季太陽能發電新增裝機併網容量已逼近去年四成，呈現「狂飆」情況，前五名省分為河南、湖北、山東、江蘇和安徽，其中分布式太陽能發電不斷提升。

太陽能發電 水電 中風

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