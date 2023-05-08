廣交會成交額衰退 陸外貿拉警報

俗稱「廣交會」的中國進出口商品交易會向來被視為是觀察大陸進出口貿易情勢的晴雨表，而從五日閉幕的春季廣交會情況來看，大陸今年外貿前景恐不樂觀。據香港星島日報報導，本屆春季廣交會現場及網上成交額約二五一點一億美元，比起疫情前二○一九年的二九七點三億美元，衰退約百分之十五點五。

儘管主辦單位聲稱，本屆春季廣交會參展企業數量高達三點五萬家，累計進館超過二九○萬人次，均創下歷史新高。但多家參展廠商反映現場冷清，「跟了好幾年的客戶，都未必下單」。

本屆廣交會春季展期為四月十五日至五月五日，是疫情三年來首度恢復實體舉行。但有廠商事後感嘆，「又參加了一個沒有人的廣交會」。

中國經濟周刊引述過去十年都曾參與廣交會的廣東中山某家電廠商指出，客戶下單偏向保守。「以前客人在現場談好，回去會發訂單或者郵件，在上面直接就把訂金付了，現在這種情況很少，甚至都未必下單。」

此外，不少廠商稱，本次廣交會歐美傳統採購商的身影較以往減少，更多是俄羅斯、東南亞及墨西哥等地的買家。西歐方面除了英國外，來自德國的廠商也比往年少了許多。

微博知名財金部落客「風中廠長」稱，廣交會第三期第一天，跟前兩期一樣，外國人不是很多，攤位來的主要都是俄羅斯人，他們能接受的價格是歐美的三分之二，「沒錢賺」。

一名參展台商表示，雖然以往在展會的最後一天，一些參展商因為不想把樣品再帶回去，就現場掛起「on sale」的標語廉價出售，但今年這種情況似乎特別多，搞得有點像是夜市地攤。