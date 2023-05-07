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陸市場對AI寄與厚望 巴菲特卻抱「懷疑態度」恐澆了陸盆冷水

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
中泰證券首席經濟學家李迅雷6日在陸媒舉辦的一場論壇上表示，以AI為代表的時代剛剛開始，今後它的發展、它的持續性還是會非常長時間。對AI表示看好。記者黃雅慧／攝影
中泰證券首席經濟學家李迅雷6日在陸媒舉辦的一場論壇上表示，以AI為代表的時代剛剛開始，今後它的發展、它的持續性還是會非常長時間。對AI表示看好。記者黃雅慧／攝影

大陸市場對「股神」巴菲特（Warren Buffett）6日股東會給予高度關注，大陸媒體與機構近日紛組織討論為波克夏股東會「預熱」，其中人工智慧（AI）新科技能否帶來價值投資成為焦點議題。中泰證券首席經濟學家李迅雷6日在陸媒舉辦的一場論壇上表示，以AI為代表的時代剛剛開始，今後它的發展、它的持續性還是會非常長時間。不過稍晚巴菲特在股東會則對AI抱持懷疑，無疑給大陸投資者潑了盆冷水。

巴菲特在6日舉辦波克夏股東大會，大陸投資界高度關注巴菲特在會上將給予全球經濟前景下判斷之外，也注意巴菲特對於未來新科技發展，比如人工智慧（AI）有何看法，如何在上面找到價值投資可能性；另一方面，大陸機構也乘機為投資者分析當前大陸市場，為A股下半年找到新動能。

李迅雷從歷史進行回顧，他認為經濟增長動力不是靠問題導向來解決，唯有科技進步、發明，才能使勞動生產力大幅提升。當人工智慧應用場景越來越多後，且步入尋常百姓家，對經濟會有拉動作用，甚至成為經濟新的增長點。

李迅雷指出，大陸作為新興經濟體大國，在改革開放後崛起，目前在晶片被卡脖子，正急起直追。需要抓住時代最大機會，以AI為代表的時代剛剛開始，今後它的發展與持續性會非常長。所以不要把AI看的太短，不要把資本市場的AI股價表現當作對當時代的表現。應該把其當作高科技質量發展。

施羅德基金管理（中國）有限公司首席投資官安昀則在同一場論壇中表示，目前資本市場炒作AI跟2001年網路泡沫「看起來很像」。但他強調偉大的企業是靠「跟蹤」（指不斷去追蹤數據）出來的，他從幾個層面來探討泡沫是否結束：一是炒作範圍是否有到外圍程度；二是背後流動性支持有無發生變化；三是技術本身有無快速更新替代。綜合上述，他認為AI熱度還沒結束。

儘管大陸機構對AI抱持正向看法，但巴菲特與芒格（Charles Munger）則對AI潑了冷水。巴菲特表示，AI可以做很多事情反而讓自己擔憂，因為沒有辦法完全掌控它。AI可以改變全球的面貌，但沒辦法改變人類的想法和行為。芒格則表示，「我個人對人工智慧的一些炒作持懷疑態度。我認為傳統的智慧就很有效。」

AI 巴菲特 波克夏

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