快訊

郭台銘高雄首場造勢唱國歌開場 晚上7點突破1萬2千人

她外出買便當遭撞飛重摔宣告不治 高雄重機疑闖紅燈釀1死4傷

舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸「激活老年人購房需求」救市 寧波：放寬房貸年齡

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸各地持續釋出促進房地產市場的政策訊號。新華社
大陸各地持續釋出促進房地產市場的政策訊號。新華社

大陸推動經濟疫後復甦，為扭轉房地產市場頹勢，繼今年初廣西等地傳出將房貸年齡期限延至80歲，引發諸多討論後，據浙江寧波近日發布的一份擴大消費通知指出，支持銀行機構在風險可控前提下，放寬房貸年齡限制，以「激活老年人購房需求」。

據澎湃新聞報導，浙江省寧波地方金融監督管理局、中國人民銀行寧波市中心支行、中國銀保監會寧波監管局日前發布《關於印發金融支持恢復和擴大消費的若干措施的通知》，共計10項措施，執行期限至2023年12月31日。

對於全力支持民眾首購和改善性住房需求中，通知提到，要因城施策，落實差別化住房信貸政策，內容包括鼓勵金融機構加大對新市民購房信貸支持，發展住房租賃業務。

同時，推廣中古屋按揭貸款「帶押過戶」模式，為房產買賣雙方提供交易和貸款便利，和「支持銀行機構在風險可控前提下，放寬房貸年齡限制，激活老年人購房需求」。

據寧波市房地產業協會5日發布月報，今年四月，寧波全市商品住宅成交4,086間，較三月減少37.1%，中古屋成交量也月減31.55%。

以全大陸範圍來看，克而瑞研究院數據顯示，今年4月，大陸百強房企實現銷售金額為人民幣5,665.4億元，月減14.4%；億翰智庫數據顯示，大陸百強房企中，六成單月銷售額下降，市場向上動力仍然不足。

在此之下，上月底中共中央政治局會議中，繼續強調房住不炒，但要因城施策，支持剛性和改善性住房需求。例如一線城市上海，於4月30日晚間，發布《關於本市實施多子女家庭住房公積金支持政策的通知》，調高多子母家庭首次購屋的貸款限額，放出鬆綁房市的訊號。

老年人 信貸 房地產

延伸閱讀

舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

進口車導航地圖遭控損害中國國家主權 慘遭陸海關扣押

陸學者：是時候叫停ECFA了 對大陸總體而言利大於弊

婆婆幫出頭期款換房！夫妻拒絕 3年後聽到一理由：好險沒中計

相關新聞

陸央行買黃金 第1季增持量全球第2

中國國家外匯管理局最新數據顯示，截至4月底，人民銀行（央行）黃金儲備為6676萬盎司，較上個月增26萬盎司，連續第6個月...

大陸「激活老年人購房需求」救市 寧波：放寬房貸年齡

大陸推動經濟疫後復甦，為扭轉房地產市場頹勢，繼今年初廣西等地傳出將房貸年齡期限延至80歲，引發諸多討論後，據浙江寧波近日...

不用依附公司單位！在上海「靈活就業」台人可就地參保

在上海「靈活就業」的台灣人有福了！上海市人社局、醫保局與稅務局等三部門近日聯合發布靈活就業人員參保相關通知，其中也納入了...

大陸外貿形勢嚴峻 廣交會成交額較疫情前掉15%

俗稱「廣交會」的中國進出口商品交易會向來被視為是觀察大陸進出口貿易情勢的晴雨表，而從5日閉幕的春季廣交會情況來看，大陸今...

外商保守？廣交會訂單遜疫前 比2019年同期少15％

第133屆中國進出口商品交易會（春季廣交會）昨天閉幕，官方號稱參展企業數量、進館人次創歷史新高，但現場出口成交216.9...

燒烤帶旺山東淄博 新機場規畫籌建中

因燒烤走紅的中國山東城市淄博在勞動節假期間帶旺整個山東的旅遊業，為承接史無前例的客流量，山東航空新增13條熱門旅遊航線，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦