女遊客爭睹山東「鴨頭小哥」又拍又摸 小哥委屈地哭了

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聯合報／ 大陸中心／即時報導
山東淄博一名賣鴨頭的年輕人，近日在大陸網路上爆紅了。（取自微博）
山東淄博一名賣鴨頭的年輕人，近日在大陸網路上爆紅了。（取自微博）

山東淄博一名賣鴨頭的年輕人，近日在大陸網路上爆紅了。據報導，4月底，一名女網友前來「鴨頭小哥」的店買東西，並且伸出鹹豬手摸了小哥的手臂肌肉。不料，影片上傳網路後不僅引起許多網友關注，甚至在「五一」連假期間湧入大批遊客也來爭相目睹這名「鴨頭小哥」的廬山真面目，最後搞到小哥沒有辦法開門做生意。

綜合北京青年報、光明網等媒體報導，在前述影音發布後，「鴨頭小哥」也意外走紅，他的店門口經常有大批遊客圍觀、拍攝。據稱，之前還曾經一天湧入18萬人前來「鴨頭小哥」所在的市場朝聖。

剛爆紅時，人潮確實讓小哥的營業額翻了數倍。但隨著愈來愈多「圍觀者」整天堵在小哥的店門口，不只影響他正常做生意，最後甚至被以維護公共秩序與安全為由必須暫時歇業。

為此，「鴨頭小哥」自拍影片稱，「我只是想做好自己的工作，賣好鴨頭。我沒有想過要靠肌肉走紅，也沒有想過要被人摸」。

說到委屈處，「鴨頭小哥」甚至紅了眼眶哭著說，很多人在他店鋪前只看不買，導致他看上去人氣很高，流量很大，但營業額在整條街卻是最少的，每天營業額從原本的人民幣1萬多元掉到6,000元，現在還被迫暫停營業。

但這一幕又讓更多人憐惜起「鴨頭小哥」來，紛紛呼籲「給不想當網紅的素人一條生路吧！」連人民網的微博都發表評論批評：「蹭熱點『蹭』掉了他人的隱私權，這樣的流量有毒。一些過火的做法，已涉嫌違法」。

流量 鹹豬手

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