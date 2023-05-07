陸暴雨成災 福建龍岩橋樑垮塌4人落水失聯
大陸多地近日暴雨成災。據央視新聞報導，福建龍岩連日遭遇特大暴雨襲擊，當地龍川溪水位暴漲。7日凌晨1時40分左右，4名當地基層公務員在龍川溪一座橋上查看水情時，橋樑突然垮塌，4人落水失聯。
報導稱，目前救援仍在進行。事發橋樑建於1983年，4名落水者中3人為街道幹部，1人為村幹部，年紀最小的僅25歲。
江西中部3日以來也出現強降雨過程，目前至少有撫州市、吉安市、宜春市、新余市、萍鄉市、上饒市6個設區市29個縣29.3萬人受災，緊急轉移安置1萬人，農作物受災面積約55.6萬畝，一般損壞房屋52戶84間。
大陸中央氣象台7日10時繼續發布暴雨藍色預警，預計7日14時至8日14時，廣東南部、海南島北部、台灣大部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東南部沿海等地局部地區有大暴雨（100～120毫米）。
上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～40毫米，局部地區可超過60毫米），局部地區有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。
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