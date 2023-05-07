大陸快遞公司再掀上市熱潮，今年以來極兔和菜鳥先後傳出要在香港上市。近日又有消息稱，大陸快遞龍頭順豐考慮最快今（2023）年在香港第二上市，目前正與高盛、華泰證券、和摩根大通討論細節，計畫募資20億至30億美元。

順豐已在深交所上市，截至5月5日收盤，總市值為人民幣2,666.42億（約385億美元），為世界第四大上市快遞服務公司，僅次於美國UPX、FedEX以及德國郵政公司。

彭博社引述消息人士報導，順豐最快會在今年登陸港交所，不過目前談判仍在進行，包括籌資額和時間在內的上市細節仍可能發生變化。

順豐控股完成香港第二上市後，將利用所籌集到的資金，進一步加強在全球物流領域的布局和競爭力。

據界面新聞，另外兩家快遞企業菜鳥與極兔也正在尋求赴港IPO。