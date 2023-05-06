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江西撫州特大暴雨導致大規模城鎮淹水 一村莊45人受困
江西撫州遭遇特大暴雨侵襲，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，出現了大規模城鎮內澇（淹水）。一村莊有45人受困。
大陸央視新聞報導，5月5日晚間至5月6日，江西撫州遭遇特大暴雨侵襲，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，出現了大規模城鎮內澇（淹水）。
當地政府已轉移疏散被困群眾352人，截至6日上午9時40分，消防部門已在核心區域營救出14名被困人員。
不過，河對面村莊仍有45人被困，暫無生命危險，但由於水勢比較湍急且水位繼續上漲，暫時無法渡河展開救援。
江西已啟動防汛四級應急響應。5月4日以來，江西先後有10縣出現特大暴雨，29縣出現大暴雨。其中，撫州部分城鎮出現淹水；宜春豐城市麗村鎮河堤潰口30多公尺，下游4個村莊被淹。
江西省水文監測中心已發布洪水藍色預警，預計撫州臨川區臨水河段將出現超警戒0.5公尺左右的洪水。
目前當地政府正組織消防、應急、民間救援力量和各鄉鎮幹部展開救援。
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