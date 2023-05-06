市場競爭激烈 中國電動汽車製造商數量或將從200多家縮減至個位數

集微網消息，據日經亞洲報道，中國新能源汽車市場競爭激烈，自去年年底以來，由於需求疲軟和政府削減補貼，汽車製造商一直在大幅降價。

中國本土製造商表示，預計未來幾年中國電動汽車製造商的數量將從200家左右縮減至5至10家。目前中國本土的電動汽車製造商在銷量前十名中佔了九名，外國汽車製造商的競爭加劇了這一縮減，大衆、寶馬和日產都計劃在中國推出新的電動汽車型。

中國去年售出的所有汽車中有超過四分之一是新能源汽車，但專家表示，衹有具有規模經濟和足夠財力的電動汽車製造商才能在未來幾年繼續屹立不倒。

「那些沒有雄厚母公司實力的公司將面臨最大的壓力，尤其是那些沒有上市的公司，」惠譽評級駐上海董事楊靜表示，「對於獨立電動汽車製造商來說，我們仍然認為他們的品牌定位和成本結搆將是關鍵的區別。」

浙江零跑科技是最近上市的電動汽車初創企業之一，在過去四年中，零跑科技連續淨虧損，2022年虧損擴大到51億元，主要是因為銷售費用增加。

上個月，零跑科技將其旗艦轎車C01的價格降低了五分之一，以趕上競爭對手。

價格戰也延伸到了低端市場。歐拉芭蕾貓降了約5萬元的折釦以滿足市場要求，現在的售價僅為14.98萬元。

歐拉在2022年銷售了135028輛汽車，下降了23%。

中國去年的新車銷售總量僅增長了2%，而新能源汽車銷售量增長了93%，達到688萬輛，佔所有汽車銷售量的27%。

電池原材料成本下降的推動，特斯拉從2022年10月份開始大幅降價。其他電動汽車製造商很快效倣，傳統的汽油動力汽車製造商也加入了這一行列，他們試圖在中國新的排放標準將於7月1日生效之前清理庫存。

中國汽車報網的創始人Phate Zhang說：「這些擧措導致了觀望情緒，對增加汽車銷量沒有幫助。」今年前三個月，汽車總銷量萎縮了6.7%，而新能源汽車銷量增長了26%，而去年同期為138%。

即使是成熟的電動汽車初創企業也對競爭的加劇感到擔憂。

「汽車行業的淘汰才剛剛開始，」小鵬CEO何小鵬表示，「年銷量達到300萬台的廠商將獲得資格，未來10年衹有8個主流廠商會留下來。」

分析師們說，價格戰不會很快消失，即使中國經濟從三年的疫情清零政策中反彈，第一季度的年增長率為4.5%。這一增長是由消費敺動的，在服務行業和基礎設施支出方面表現明顯。