中國AI離ChatGPT有多遠 百度：有可能一直追不上

ChatGPT問世後引爆人工智慧（AI）話題，中國網路科技巨擘百度公司董事長兼執行長李彥宏認為，中國AI能否追上西方AI，取決於自身努力，二者間差距有可能趕得上，也有可能一直追不上。

美國OpenAI公司推出ChatGPT人工智慧（AI）程式引起關注，各國的AI發展受到矚目，中國的百度也推出包括「文心一言」在內的AI程式，雖然初期表現不佳，但後續的發展仍被不少人寄予厚望。

香港星島日報網今天報導，李彥宏近日在百度公司內部活動中表示，有人說百度錯失了做出ChatGPT的機會，但谷歌（Google）多花了4000萬美元，也沒能做出ChatGPT，「與ChatGPT的差距取決於我們追趕的速度和執行力」。

李彥宏還提到，此前關於「文心一言」與ChatGPT差距兩個月的說法，「我當時後面還有一段話，就是這兩個月的差距要多久才能趕上？這取決於我們的努力，有可能能趕上，但也有可能一直追不上。」

ChatGPT去年11月由微軟投資的OpenAI推出後，據指用戶在短短兩個月內增至約1億，成為有史以來成長最快的應用程式。

微軟1月宣布向OpenAI追加投資數十億美元，據報導總額已達100億美元。

之前，微軟聯合創始人比爾．蓋茲（Bill Gates）接受德國「商務日報」（Handelsblatt）採訪時表示，ChatGPT可對用戶查詢做出驚人的、類似人類的反應，與網路的發明一樣重要，「目前為止，人工智慧可以讀寫，但無法理解內容。像ChatGPT這樣的新程式將通過幫助寫發票或信件來提高許多辦公室工作效率，這將改變我們的世界。」