快訊

北市富二代開賓士清晨狂飆！攔腰撞車害死人 抽血驗出酒駕

為何賣全家買虧損街口？泰山：該公司穩定獲利 正造橋鋪路非虧損

中國AI離ChatGPT有多遠 百度：有可能一直追不上

中央社／ 台北6日電

ChatGPT問世後引爆人工智慧（AI）話題，中國網路科技巨擘百度公司董事長兼執行長李彥宏認為，中國AI能否追上西方AI，取決於自身努力，二者間差距有可能趕得上，也有可能一直追不上。

美國OpenAI公司推出ChatGPT人工智慧（AI）程式引起關注，各國的AI發展受到矚目，中國的百度也推出包括「文心一言」在內的AI程式，雖然初期表現不佳，但後續的發展仍被不少人寄予厚望。

香港星島日報網今天報導，李彥宏近日在百度公司內部活動中表示，有人說百度錯失了做出ChatGPT的機會，但谷歌（Google）多花了4000萬美元，也沒能做出ChatGPT，「與ChatGPT的差距取決於我們追趕的速度和執行力」。

李彥宏還提到，此前關於「文心一言」與ChatGPT差距兩個月的說法，「我當時後面還有一段話，就是這兩個月的差距要多久才能趕上？這取決於我們的努力，有可能能趕上，但也有可能一直追不上。」

ChatGPT去年11月由微軟投資的OpenAI推出後，據指用戶在短短兩個月內增至約1億，成為有史以來成長最快的應用程式。

微軟1月宣布向OpenAI追加投資數十億美元，據報導總額已達100億美元。

之前，微軟聯合創始人比爾．蓋茲（Bill Gates）接受德國「商務日報」（Handelsblatt）採訪時表示，ChatGPT可對用戶查詢做出驚人的、類似人類的反應，與網路的發明一樣重要，「目前為止，人工智慧可以讀寫，但無法理解內容。像ChatGPT這樣的新程式將通過幫助寫發票或信件來提高許多辦公室工作效率，這將改變我們的世界。」

ChatGPT AI 百度

延伸閱讀

革命性比肩網際網路 ChatGPT改變世界

GPT-4強到讓電腦科學家都怕！專家連署要求暫停開發：我們無法控制ChatGPT乖乖聽話

賣課當副業多好賺？ ChatGPT業餘「老師」已賺百萬

外媒：谷歌、微軟、OpenAI等將在白宮討論AI問題

相關新聞

習近平提實體經濟為重 推傳產轉型

中共總書記習近平、國務院總理李強昨天分別召開會議，習近平在中央財經委員會會議指出，要堅持以實體經濟為重，推動傳統產業轉型...

力晶投資 晶合集成登科創板

力晶集團在大陸與安徽省合肥市政府合作成立的「晶合集成」，昨（5）日在科創板上市，發行價格為每股人民幣19.86元（新台幣...

上海搶人才 發布8千多個博士後等緊缺崗位

上海市人力資源和社會保障局5日消息，上海市面向全球集中發布8,030個博士後和事業單位高層次緊缺崗位。其中，博士後崗位5...

中港互換通將啟動 初期每日額度人民幣200億元

北京大力推動與香港金融市場連結政策，15日將啟動利率互換市場互聯互通合作（簡稱互換通），初期先行開通「北向」，每日交易額...

中國物流與採購聯合會發布全球製造業PMI 4月僅為48.6%

據中國物流與採購聯合會(下稱聯合會)今天發布全球PMI數據，2023年4月份全球製造業PMI為48.6%，較上月下降0....

造車黑洞拖累董明珠1150萬持股被凍結? 格力：是質押

中國家電巨頭格力電器股價4日創下近三年罕見跌停，傳言與格力電器董事長董明珠持有的1150萬股、市值約4.07億（人民幣，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦