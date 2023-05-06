發改委強化台港澳工作　推動平潭、前海與橫琴平台合作

大陸發改委地區經濟司今天發布政策訊息指出，為積極發揮重大功能平台的示範帶動作用，更好實施區域協調發展戰略、區域重大戰略，國家發展改革委地區經濟司積極協調福建平潭、珠海橫琴、深圳前海等重大平台加強交流合作，構建協作機制，深化互學共鑑。

平潭、前海與橫琴分別面向台灣、香港與澳門，是大陸對這三地接觸的主要平台。其中「平潭綜合實驗區」的定位就是對台實行「一國兩制」的先行先試區，而發改委此次特別推動加強平潭與另兩個平台彼此間的交流，雖主要以經濟事務為切入點，仍十分引人關注。

發改委稱，近日平潭綜合實驗區率先組團赴橫琴、前海考察，調研了解深港現代服務業合作區、粵澳深度合作區建設情況。三地就支持港澳台青年創新創業、採認港澳台職業資格、優化海關分線監管模式等方面開展深入交流，共商聯合探索創新的方向和路徑，取得了積極成效。發改委地區經濟司有關官員也參加了這一調研。

從以上訊息，平潭似乎是要從深港與粵澳的合作經驗中，汲取與探索對台工作的方向與路徑。特別是藉創新創業與執業資格規劃，擴大對台灣青年的號召力。

發改委表示，下一步地區經濟司將繼續指導有關重大平台互訪交流，圍繞產業發展、互聯互通、機制創新、幹部交流等方面深化合作，為地區經濟發展國家提供更多實踐經驗，積極構建優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局，努力推動區域協調發展取得新成效。