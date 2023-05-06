香江風情／香港財金 一喜一憂

香港敏感話題，不僅政治還有財金。就在周末快收工之際，傳來兩單財金新聞，一喜一憂，一單是國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）訪港團，在告別香港之際拿出一個評核總結，其中一句「香港金融體系穩健」，港府財金官員喜不勝收。另一單是美國聯邦快遞（FedEx）宣布，將亞太區域總部由香港遷往新加坡，這令香港打工仔面色發黃。

ＩＭＦ代表團臨別秋波，講了很多話，其中那段令港官開心的話，是說香港金融體系穩健，即使在充滿挑戰的全球宏觀金融環境下，仍繼續充分發揮國際金融中心的角色，具有充裕的資本和流動性緩衝，以及運作良好的聯繫匯率制度。

港府財政司長陳茂波，稱ＩＭＦ代表團對香港作出十分積極正面的評估；香港金融管理局總裁余偉文還特別說，代表團指出聯繫匯率制度是維持香港貨幣與金融穩定的基石，而這個機制的公信力亦繼續由其本身的透明度、充足的外匯儲備等支持。

ＩＭＦ離港總結因何令港官開心又因何算香港財金好消息，是因就在兩天前，因港元匯價再觸及七點八五弱方兌換保證，香港金融管理局四日晨公布，根據聯匯機制承接四十六點七億港元沽盤。聽上去香港金管局動用數十億港元不算大事，但這是自去年五月十二日凌晨起至今，香港金管局四十九度接盤，累計已接錢二千九百多億港元，同時再看到香港銀行體系總結餘，到五月五日已跌至四百四十五億港元，就難免對香港金融穩定，有些心中虛怯。

香港銀行體系結餘不斷減少，已引起有關香港金融中心地位、香港聯繫匯率制度穩定的爭議。聯邦快遞宣布將亞太區域總部，由香港遷往新加坡，則是一連串外資地區總部搬家故事的繼續，說香港打工仔聽了臉色發黃，是因這代表打工機會的減少，當然港官也會為外資流失去操心。

聯邦快遞比較照顧香港面子，宣布是因公司整合總部功能，還說會繼續在香港市場維持領導地位。但有消息說，其部分駐港管理層會轉往新加坡，香港辦公室日後將以香港業務人手為主。

香港長期以來是外資大公司的地區總部中心，但據港府一項統計，到去年六月，母公司在境外的駐港公司之前四年來首度跌穿九千關口，為八千九百七十八間；以香港為地區總部的境外公司連續三年下跌，去年有一千四百十一間，較再上一年減少四十六間。