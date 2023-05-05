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上海搶人才 發布8千多個博士後等緊缺崗位

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
上海市面向全球集中發布8,030個博士後和事業單位高層次緊缺崗位。圖／新華網
上海市面向全球集中發布8,030個博士後和事業單位高層次緊缺崗位。圖／新華網

上海市人力資源和社會保障局5日消息，上海市面向全球集中發布8,030個博士後和事業單位高層次緊缺崗位。其中，博士後崗位5,925個，事業單位高層次緊缺崗位2,105個。

此次發布的博士後崗位中，共有131家企事業單位的258家博士後網站發布崗位，彙集上海人工智慧實驗室、中科院上海技術物理研究所、復旦大學、上海交通大學、中國商飛等一大批頂尖科研機構、「雙一流」高校和全球頭部企業。

其中，面向海外的崗位有5,346個，占博士後崗位的90%。來自積體電路、生物醫藥、人工智慧等三大先導性產業2,011個，占三分之一。來自國家級和市級重大平台、重點任務、重要專案的崗位需求約占總數的90%。

此次發布的事業單位高層次緊缺崗位中，高級專業技術的崗位共1,456個，占69%；要求研究生學歷的崗位2,035個，占97%，要求博士學位的崗位1,837個，占87%；招聘需求主要集中在高校、醫療機構、科研機構，分別為1,180個（占56%）、775個（占37%）、37個（占2%）。

上海 高校 復旦大學

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