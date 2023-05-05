快訊

晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里

獨／離岸風電首例 允能、海能風場因建置延宕確定挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李強：加快發展先進製造業集群 優化新能源車購買使用

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸總理李強5日主持召開國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見。圖為台商生產線。記者林宸誼／攝影
大陸總理李強5日主持召開國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見。圖為台商生產線。記者林宸誼／攝影

大陸總理李強5日主持召開國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見，部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。

會議指出，發展先進製造業集群，是推動產業邁向中高端、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重要抓手，有利於形成協同創新、人才集聚、降本增效等規模效應和競爭優勢。

李強表示，要把發展先進製造業集群擺到更加突出位置，堅持全國一盤棋，引導各地發揮比較優勢，在專業化、差異化、特色化上下功夫，做到有所為、有所不為。

要統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大，促進技術創新和轉化應用推動高端化、智能化、綠色化轉型，壯大優質企業群體，加快建設現代化產業體系。要堅持有效市場和有為政府更好結合，著力營造產業發展的良好生態。

會議還審議通過了加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。

會議指出，農村新能源汽車市場空間廣闊，加快推進充電基礎設施建設，不僅有利於促進新能源汽車購買使用、釋放農村消費潛力，而且有利於發展鄉村旅遊等新業態。

會議強調，要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施，創新充電基礎設施建設、營運、維護模式。

要引導企業下沉銷售服務網絡，鼓勵高職院校面向農村培養維保技術人員，滿足新能源汽車維修保養需求。

要進一步優化支持新能源汽車購買使用的政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，同時加強安全監管，促進農村新能源汽車市場健康發展。

李強 高端 國務院

延伸閱讀

大陸國常會：審議通過 加快先進製造業集群的意見

玩手遊不接急救電話 害孕婦流產…陝官再爆收賄遭雙開

廣西、雲南調研 李強強調鞏固住脫貧攻堅成果

李強愛將康旭平 進京高升國務院

相關新聞

力晶小金雞晶合集成登陸科創板 開盤大漲15.71%

力晶集團在大陸與安徽省合肥市政府合作成立的「晶合集成」，5日在科創板上市，發行價格為每股人民幣19.86元，開盤大漲15...

大陸消費復甦信號 快遞量突破400億件比去年提前24天

大陸國家郵政局5日公布，今年大陸快遞業務量於5月4日累積達400億件，比2019年提早了128天，比2022年提早了24...

特斯拉又漲價！Model S、X調漲8.4萬 券商：為價格戰降溫

特斯拉中國官網5日發布，全新Model S及全新Model X全系車型上調售價人民幣1.9萬元（約新台幣8.4萬元）。調...

五一出遊夯 大陸國鐵累積載運旅客1.33億人次

大陸五一連假期間，為因應大批出遊、返鄉人潮，大陸國家鐵路集團自4月27日起啟動小長假運輸，而截至5月4日，大陸國鐵共載運...

陸數位經濟規模達50兆人民幣 三年後數據量全球第一

大陸中新網報導，「賽迪顧問」日前發布的《中國數據安全防護與治理市場研究報告(2023)》顯示，中國大陸的數字經濟規模已達...

陸4月服務業PMI稍降至56.4 仍為2020年12月以來次高

觀察中國大陸經濟榮枯的重要參考指標「財新中國PMI（採購經理人指數）」，今天發布中國大陸４月服務業PMI顯示，4月財新中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦