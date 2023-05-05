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力晶小金雞晶合集成登陸科創板 開盤大漲15.71%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
力晶集團在大陸與安徽省合肥市政府合作成立的「晶合集成」，5日在科創板上市。（晶合集成官網）
力晶集團在大陸與安徽省合肥市政府合作成立的「晶合集成」，5日在科創板上市。（晶合集成官網）

力晶集團在大陸與安徽省合肥市政府合作成立的「晶合集成」，5日在科創板上市，發行價格為每股人民幣19.86元，開盤大漲15.71%，不過股價開高走低，截至中午收盤，晶合集成股價上漲0.05%，每股報人民幣19.87元。

晶合集成本次發行擬募集資金總額為人民幣95億元，實際全額行使超額配售選擇權之後募集到的總金額約為人民幣114.55億元。相比原計劃超出了近人民幣20億元。

安徽網報導，目前安徽省及合肥市已開展「車芯聯動」專項行動，希望打通「需求-設計-製造」端的本土化協同發展鏈條。

晶合集成董事長蔡國智表示，「晶合積極回應『車芯聯動』專項行動，與多家本地車企建立合作，圍繞車規顯示驅動、車規圖像感測器、車規微控制器、車規電源管理晶片等，開展技術平臺開發，依據合作夥伴所需，積極擴充產能。」

根據晶合集成招股書顯示，晶合集成成立於2015年5月，是安徽省首家12吋晶圓代工企業，計畫總投資超千億元，規劃分三期建設，規劃總產能降達每月32萬片。晶合集成致力於研發並應用行業先進的製程技術，為客戶提供多種製程節點、不同技術平臺的晶圓代工服務。

目前，晶合集成已建立150到90nm製程節點的12吋晶圓代工平臺，並實現量產，同時也正在進行55nm製程工藝平臺的風險量產。而在以上制程的發展下，晶合集成已具備DDIC、CIS、MCU、E-Tag、Mini LED 等產品應用技術平臺的晶圓代工技術能力，向客戶提供更加豐富的晶圓代工服務。

現階段晶合集成代工的主要產品為面板顯示驅動晶片，廣泛應用於液晶面板領域，包括電視、顯示螢幕、筆記型電腦、平板電腦、手機、智慧穿戴設備等產品。截至2022年，晶合集成12 吋晶圓代工年產能已達每年126萬2,110片。

根據調查機構「Frost&Sullivan」統計，不含外資控股企業，晶合集成已成為中國營收第三大、12 吋晶圓代工產能第三大的純晶圓代工企業。

晶合集成董事長蔡國智。（晶合集成官網）
晶合集成董事長蔡國智。（晶合集成官網）

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