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五一出遊夯 大陸國鐵累積載運旅客1.33億人次

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
五一出遊夯，大陸國鐵累積載運旅客1.33億人次。圖為資料照片。（新華社）
五一出遊夯，大陸國鐵累積載運旅客1.33億人次。圖為資料照片。（新華社）

大陸五一連假期間，為因應大批出遊、返鄉人潮，大陸國家鐵路集團自4月27日起啟動小長假運輸，而截至5月4日，大陸國鐵共載運旅客1.33億人次，較疫前2019年同期多了2,794萬人次，其中4月29日連假首日共載運旅客1,966.1萬人次，更創下鐵路單日旅客載運量歷史新高紀錄。

澎湃新聞報導，今年五一假期旅客出遊需求旺盛，考驗鐵路運力投放、服務品質、物資運輸的供應能力，國鐵運輸部負責人更形容，這是近年來鐵路運輸的「一次大考」。

報導引述該負責人稱，連假期間國鐵「千方百計」增加運力，以滿足旅客出遊需求。據統計，每日平均發送旅客列車達11,347列，比平常增加23,002多列，其中單日發送旅客列車最高更達12,143列。國鐵也根據車票候補數據，即時掌握旅客需求，通過增開夜間高鐵、普速列車加掛車廂等方式，舒緩大量搭乘需求。小長假運輸期間，鐵路每日平均載運旅客數達到1,659.2萬人次，較2019年同期增長26.7%。

此外，為確保連假民生供應穩定，國鐵也肩負起重點物資運輸的大任。該負責人指，4月27日至5月4日國鐵共發送電煤3,330萬噸，比去年同期增15%。363家鐵路直供電廠可用存煤量平均保持在30天以上，以確保企業生產和民眾生活用電需要。

另為對接外貿企業運輸需求，國鐵也針對中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路國際貨物列車等班列，強化國際物流協調工作。該負責人說，五一期間，中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路分別發送4.6萬、2.3萬標準箱和跨境貨物2.1萬噸，相比去年同期分別增長37%、18%、68%，確保了國際供應鏈穩定暢通。

此外，該負責人稱國鐵也在連假服務間，大力提升服務品質，盼能提升旅客出遊體驗。

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