中歐貿易創新高 陸商務部：共享中國式現代化巨大機遇

大陸商務部副部長李飛上午表示，雙邊貿易額再創歷史新高。中歐互為第二大貿易夥伴。去年，中國—歐盟貿易額達8473億美元，同比增長2.4%。中歐雙向投資存量已超2300億美元。2022年歐洲對華投資121億美元，增長70%；中國對歐投資111億美元，增長21%。中國願同歐方一道，共同落實雙方領導人達成的一系列重要共識，從戰略高度牢牢把握中歐經貿關係大方向和主基調，加強優勢互補，共享中國式現代化帶來的巨大發展機遇。

李飛在上午國新辦舉行的「中國──中東歐經貿合作與第三屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會」新聞發布會上，被問到對未來中歐關係發展看法及，未來雙方將在哪些方面推動中歐務實合作的問題時，做以上表示。

他表示，去年12月份，大陸國家主席習近平在會見歐洲理事會主席米歇爾時表示，中歐是維護世界和平的「兩大力量」、促進共同發展的「兩大市場」、推動人類進步的「兩大文明」。李飛說，這裡面兩大力量、兩大市場、兩大文明，他體會到中歐未來合作的潛力是巨大的。而今年以來，習近平先後會見西班牙首相桑切斯、法國總統馬克宏、歐委會主席馮德萊恩等歐洲領導人，達成一系列重要共識，為雙邊經貿合作指明了方向，注入了新的動能。

他說，在元首外交引領下，中歐經貿合作克服各種困難，取得了豐碩成果。首先是雙邊貿易額再創歷史新高，中歐互為第二大貿易夥伴。去年，中國—歐盟貿易額達8473億美元，同比增長2.4%，意味著中歐之間平均每分鐘貿易往來超過160萬美元。貿易結構更加優化，鋰電池、新能源車、光伏組件等綠色產品貿易快速增長。

其次是雙向投資不斷擴大。他說， 截至去年底，中歐雙向投資存量已超2300億美元。2022年歐洲對華投資121億美元，大幅增長70%，汽車領域繼續成為投資最大熱點。同期，中國對歐投資111億美元，增長21%，新增投資集中在新能源、汽車、機械設備等領域。

三是合作領域持續拓寬。他表示，雙方已完成中歐地理標誌協定第二批清單公示，增加了350個地標產品的互認互保。中歐制定並更新了《可持續金融共同分類目錄》，中國建設銀行和德意志銀行等陸續發行綠色債券。四是企業合作熱情高漲。他說，近期多家歐洲企業高管紛紛來華，親自推動對華合作項目，展現了在華投資發展的堅定信心。歐洲企業積極參加中方舉辦的重要展會，法國已確認擔任2024年服貿會和進博會主賓國。

他說，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20週年，中歐全面提升經貿合作水平迎來新機遇。中國願同歐方一道，共同落實好雙方領導人達成的一系列重要共識，從戰略高度牢牢把握中歐經貿關係大方向和主基調，加強優勢互補，共享中國式現代化帶來的巨大發展機遇。而下一階段，雙方將在數字、綠色、新能源等領域深化務實合作，攜手為世界經濟增長貢獻力量。