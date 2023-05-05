陸商務部：一季度中國對中東歐投資同比大增148%

大陸商務部副部長李飛上午在國新辦舉行的「中東歐經貿合作與第三屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會」的新聞發布會上表示，中國—中東歐國家合作，是中歐關係的重要組成部分。2012年合作機制建立以來，雙方經貿合作取得了積極進展。他表示，中國同中東歐國家雙向投資規模已接近200億美元。今年一季度，中國對中東歐國家全行業直接投資同比大幅增長148%。

李飛宣布，「第三屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會」將於5月16日到20日在浙江省寧波市舉行，主題為「深化務實合作攜手共向未來」，由商務部和浙江省人民政府共同舉辦。

他表示，中共中央與國務院高度重視舉辦中東歐博覽會。今年是全面貫徹落實中共二十大精神開局之年。第三屆中東歐國家博覽會是疫情防控平穩轉段後，大陸舉辦的首場面向中東歐地區的國家級展會。辦好這屆博覽會，對深化中國和中東歐國家經貿合作具有重要意義。

他說，中國—中東歐國家合作是中歐關係的重要組成部分。2012年合作機制建立以來，在中國和中東歐國家領導人的共同關心和引領下，雙方經貿合作取得了積極進展。他說，首先，雙方貿易持續增長。2012年以來，中國與中東歐國家貿易年均增長8.1%，中國自中東歐國家進口年均增長9.2%。而今年一季度，雙方貿易額達333億美元，增長1.6%，開局總體平穩向好。

其次，他表示，是投資合作日趨緊密。截至目前，中國同中東歐國家雙向投資規模已接近200億美元。今年一季度，中國對中東歐國家全行業直接投資同比大幅增長148%，中國企業赴中東歐地區投資意願強烈。投資領域涉及汽車零部件、家電、醫藥、物流、能源、礦產等。

第三則是基礎設施項目穩步實施。他說，2022年，中國企業在中東歐國家簽署工程承包合同達93.6億美元。2022年7月，蒙特內哥羅南北高速公路優先段、克羅埃西亞佩列沙茨大橋先後通車，匈塞鐵路穩步推進，交通、能源等基礎設施在建項目進展順利，成為中國與中東歐國家合作的亮點。

李飛表示，第四是互聯互通發展迅速。中歐班列蓬勃發展，2022年全年開行1.6萬列，同比增長9%，南向通道成功開通，提供了對歐運輸新方案。波蘭、匈牙利、斯洛伐克等國成為中歐班列重要通道和目的地。而中歐陸海快線建設積極推進，希臘比雷埃夫斯港吞吐量居地中海港口前列，中國與波蘭、斯洛維尼亞、克羅埃西亞等國港口物流合作日益密切。

他強調， 中東歐博覽會是深化中國-中東歐經貿合作的重要橋樑和紐帶。商務部與浙江省力爭將本屆中東歐博覽會辦成一屆高標準、高質量、高水平的經貿盛會，推動中國—中東歐國家經貿合作高質量發展。