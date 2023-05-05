上海出口電動車 同期貨值增63.9%

「五一」小長假期間，上海外港海通碼頭堆場上各品牌汽車「整裝待發」，滾裝船內一排排汽車在信號員與定位員的指揮下緊密停放，儼然成了一座巨型的多層停車場。作為大陸全國最大的滾裝汽車碼頭，外港海通碼頭出口航線遍佈歐洲、東南亞、南美洲和中東地區。 中新社報導，海通碼頭調度科當班經理林傑表示，當日，外港海通碼頭共有四艘外貿船舶靠岸，共出口5700輛汽車，出口往墨西哥、智利、以色列、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國，品牌涵蓋上汽MG、奇瑞、比亞迪、特斯拉等。

林傑說，海通碼頭近兩年有兩個最明顯的變化：一是自2019年年底以來，外貿出口明顯增加；二是新能源汽車出口量高速增長，且出口品牌從特斯拉「一家獨大」，逐漸變成上汽MG、奇瑞等國產品牌「百花齊放」。 林傑感受到的「變化」，在一組數據中得到了印證。據上海海關統計，2023年一季度，上海口岸出口電動載人汽車16.7萬輛，貨值387.3億元人民幣，分別同比增長30.3%、63.9%，出口貨值佔全國近六成，穩居全國首位。其中，對「一帶一路」沿線國家出口佔比近四分之一。此外，一季度從外港海通碼頭「登船出海」的汽車超過23萬輛，其中上汽MG、奇瑞、特斯拉品牌整車位列前三。

中國新能源汽車的加速「出海」不僅體現在港口的忙碌中，中國車企在海外市場的佈局也是動作頻頻。4月30日，上汽集團宣佈，旗下企業上汽通用五菱與印度尼西亞海洋與投資統籌部正式簽署新能源汽車新項目投資諒解備忘錄，將積極擴大在印尼投資，向當地市場導入更多新能源車型。上汽通用五菱還向印尼政府交付了50輛「新能源全球車」Air EV，作為2023年東盟（東協）峰會會務用車。

此外，上汽正大新能源產業園區近日也於泰國春武里府合美樂工業區正式奠基開工。佔地12萬平方米的產業園區，將聚焦新能源汽車關鍵零部件的本地化生產，瞄準泰國乃至整個東盟市場。 上汽泰國公司市場營銷和產品策略負責人左辰表示，中國企業的電動車品牌形象已在泰國逐步建立，「原來他們認為世界上汽車技術最領先的是歐美和日本企業，現在知道其實通過近年來持續的技術研發和產品迭代，中國企業已經成為電動車領域的風向球，領導全球的發展」。